美容液ベースの新クッションファンデ「イドル スキン セラム ファインカバー クッション」2025年9月5日（金）新発売
現代的で力強く独立した新時代の女性たちを象徴するランコムのイドル シリーズから、
この度、美容液のような心地よさを追求した革新的なクッションファンデーションを発売いたします。
日中の肌にうるおいと輝きをもたらす「イドル スキン セラム ファインカバー クッション」。
84% *²ものスキンケア成分*³を贅沢に配合し、メイクアップでありながら、まるでスキンケアのような使い心地を実現しました。
ランコムが厳選した豊富なうるおい成分*³が、日中の肌にうるおいを与え、乾燥によるメイク崩れや不快感を軽減。
朝から夜まで、カバーしながらまるで素肌が呼吸しているかのような軽やかな使い心地をお届けします。
フレッシュなツヤ感、続く。
瞬時に毛穴を目立たなくし、24時間*¹持続する自然なヴェールのようなカバー力を提供します。また、崩れにくい処方により、一日中色あせることなく、洗練された輝きのある仕上がりが持続し、テカリ知らずの肌を保ちます。
保湿感、続く。
重重ね付け可能なカバー力は、驚くほど軽量でありながら、ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、スクワランを豊富に配合し、 84% *²の美容液ベースで出来ています。これにより、24時間*¹のうるおいとフレッシュな輝き、24時間*¹の持続性、そしてテカリ抑制効果をもたらします。
理想のスキンカラーが見つかる4色展開
P10 ピンクベースのとても明るいシェード
W10 あたたかみのあるウォームトーンのとても明るいシェード
N10 ベージュとピンクのバランスがとれたとても明るいシェード
W20 (標準色） あたたかみのあるウォームトーンの明るいシェード
*１ ランコム調べ。最長の場合において
*２ 着色成分除く
*３ ヒアルロン酸、スクアラン、ナイアシンアミド（保湿成分）
Idôle Skin Serum Finecover Cushion
イドル スキン セラム ファインカバー クッション
全国発売：2025年9月5日(金)
先行発売 2025年9月3日(水） 伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店
シェード：全4色 P10, W10, N10, W20（標準色）
価格：本体：7,920円（税込） ※パフ付き
レフィル：6,600円（税込）
パフ：550円（税込）