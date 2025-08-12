(株)アズマ四国「徳島オフィス」拡大移転！8月23(土)24(日)オープニングイベント開催！

株式会社アズマ四国

この度、株式会社アズマ四国は、徳島オフィスを徳島市西新浜町に拡大移転いたしました。「ツクル・ツドウ・ツナグ」をコンセプトとし、暮らしの情報発信地・地域のコミュニティの場として、ここを拠点に活動していきます。住まいに関するご相談はもちろんのこと、那賀町で繋がった東京江戸の職人による伝統工芸品の常設展示なども行い、日常の暮らしに、日本の伝統文化や技術をプラスするアイテムを展示販売いたします。家づくりに‶プラスワン”のこだわりを置くことで、豊かな日常をご提案いたします。


　また、8月23日(土)、24日(日)には「オープニングイベント」を開催いたします！東京と徳島から伝統を承継する職人達が集結して行う『クラフト体験』、飛騨の職人技を感じる椅子の座り比べコンテストなど、楽しいイベント盛りだくさんです。


ぜひ皆さまお越しください！



植物を配置し開放的な店内(イメージ)

カーペットのくつろぎ空間(イメージ)


【イベント開催概要】

- 開催日時　8月23日(土)24日(日)　10時～16時 　※雨天決行
- 場　　所　アズマ四国徳島オフィス（徳島市西新浜町2丁目5番86-1）
- 入 場 料 　無料
- そ の 他 　キッズコーナー、駐車場あり
- 主　　催　アズマ四国

【イベント内容】

■クラフト体験　～東京と徳島の職人が集結～

- 木版画摺体験
江戸時代から続く伝統木版画工房の関岡木版画工房より、摺師小川信人氏・渡井孝奈氏、彫師阿部紗弓氏が来県し、木版画摺体験と彫りの実演見学が可能。
※15分/回　費用1,000円https://www.instagram.com/sekioka_mokuhan
- 藍染め体験
徳島県上板町に工房を構え県内外が活動しているWatanabe'sによる、手ぬぐい・バンダナの藍染め体験。
※費用1,500円https://www.instagram.com/watanabes_japan
- 草木染め体験
染物に魅了されたオランダ人Jelle(イエレ)氏による、Tシャツや靴下染め体験。
※費用3,500円～https://www.instagram.com/zenzen.tyo
- 太布織りのお話し＆ミサンガ作り
那賀町の希少太布を継承する1人。神奈川県より移住し、太布の制作と発信活動をしている三嶋紗織氏によるお話し会と体験。
※要予約10時～・14時～各10名　※費用2,000円https://www.instagram.com/tafu_weaving

★上記体験をして下さった方、両日先着30名様に“オリジナル扇子”をプレゼント“いたします！


■飛騨の名作椅子座り比べコンテスト

4～5種の飛騨の椅子に座り、投票数の多かった椅子を選ばれた方の中から抽選で1名様に、匠工芸の「マッシュルームスツール」をプレゼント！
（協賛：リビンフォート）


■お話し会に参加しませんか？

耐震改修お話し会＆インテリアカラーお話し会を開催します。


設計士、インテリアコーディネーターが、日頃のお悩みをお伺いしたりポイントをアドバイスいたします。


※要予約　各回30分　定員3名様まで　※無料


・耐震改修お話し会　１.11時～　２.15時～


・インテリアカラーお話し会　１.11時30分～　２.15時30分～


■リフォーム初めまして相談会

各住宅設備メーカーのお風呂やキッチンなどを展示いたします。比較をして違いを知りましょう！


■キッチンカーも来るよ！

- 23日、24日　勝浦流イタリアンカフェ salotto（コーヒー）
- 23日　あらーむ7：08（唐揚げ・ポテト）
- 24日　sweetswagen（クレープ・かき氷）

【お問合せ・ご予約先】

株式会社アズマ四国　TEL.0120-44-5638　（受付時間：月～土曜　8時～17時)








▼アズマ四国について


CONCEPT


アズマ四国が皆さまに提供したいのは、「キレイなお家」や「新しい設備」だけではありません。皆さまの大切なお家に、これまで以上の価値をプラスすることで、「今こんな暮らしがしたい」「将来あんな生活がしたい」を実現することです。そのために、経験豊富なスタッフがチームとなり、的確な現状診断とヒアリング、それに沿った丁寧な施工で、「心地よい暮らし」と「豊かな日常」をご提供します。


LIXILリフォームショップ顧客満足度　2024年　徳島県第1位を獲得


※LIXILリフォームショップ(徳島県内)で、リフォーム工事を注文されたお客様への満足度アンケート調査(2024年4月～2025年3月回収分)における平均点での順位。調査(集計)日：2025年4月／(株)LIXIL調べ。



▼会社概要


商号：株式会社アズマ四国


住所：徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ51番地4


設立：1980年3月／有限会社アズマヒーター四国として設立


1997年／株式会社アズマ四国に社名変更


2015年／LIXILリフォームショップに加盟
2023年／ショールーム「住まいスタジオSubako」オープン



▼事業内容


リフォーム・リノベーション事業／水廻りメンテナンス事業／浄化槽保守点検／空き家管理