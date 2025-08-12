東南アジアを代表する旅行予約アプリ「トラベロカ（Traveloka）」「トクしちゃおっか！夏旅セール」で前期間比売上70％以上増

Traveloka Japan株式会社

ホテル、航空券、アクティビティ、空港送迎、レンタカーなどの予約をオールインワンで提供する旅行予約プラットフォーム「トラベロカ（Traveloka）」（日本法人本社：東京都港区、代表取締役：クリスチャン・ヌグロホ）は、2025年6月16日（月）から7月13日（日）までの期間に実施した「トクしちゃおっか！夏旅セール」において、アプリ経由での売上げが前期間比で70％以上増加※したことをお知らせします。

※直前の同一日数（2025年5月18日～6月15日）との比較で算出しています。

■「トクしちゃおっか！夏旅セール」について

本キャンペーンは、2025年6月16日（月）から7月13日（日）まで実施された、トラベロカにとって日本初となるサマーセールです。ホテル、航空券、現地アクティビティを対象に、最大50％OFF＋最大18,000円分の割引クーポンのほか、アプリ限定で毎日19時に配布される特別クーポンやポイント還元施策も展開しました。

対象エリアは、東京・大阪などの国内主要都市に加え、ソウル・香港・バンコク・バリ・シンガポールなどの人気海外都市。トラベロカとして日本市場で本格展開するにあたり、東南アジアを中心とした幅広い選択肢を日本のユーザーに届けることを目的としました。

■「トクしちゃおっか！夏旅セール」人気渡航先ランキング

「得しちゃおっか！サマートラベルセール」期間中、インドネシア、タイ、シンガポール、マレーシア、ベトナムといった東南アジアの国々が人気渡航先として浮上しました。これに加えて、韓国、アメリカ、オーストラリア、香港、台湾といった国または地域も、日本人旅行者の定番渡航先として引き続き支持を集めています。日本人旅行者の間では、東南アジアを中心とした旅行に加え、地域内外を問わず幅広い旅行体験への関心が高まっています。なかでも夏の休暇シーズンには、ビーチリゾートを中心に、東南アジア方面への関心が特に高まる傾向が見られます。

■トラベロカ日本法人支社 代表取締役クリスチャン・ヌグロホよりコメント

「『得しちゃおっか！サマートラベルセール』期間中に寄せられた大きな反響に、私たちも大変うれしく思っています。アプリ経由の予約が著しく伸びたことは、国内外の旅行において、トラベロカが“頼れるプラットフォーム”として日本のユーザーから信頼を得つつあることを示していると感じています。

特に東南アジア方面の人気が高まっていることからも、この地域における“意味のある旅”への関心が着実に高まっていることがうかがえます。今後も、季節ごとのニーズに合わせたローカルキャンペーンの展開を通じて、日本の旅行者の皆さまに、よりスムーズで価値のある選択肢をご提供してまいります。」

■トラベロカについて

トラベロカ（Traveloka）は、東南アジアを代表するオールインワン型の旅行予約プラットフォームとして、世界中の何百万人ものユーザーに信頼性の高い、世界水準の旅行体験を提供しています。2012年の創業以来、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムにて事業を展開。アプリのダウンロード数は1億4,000万回を超え、東南アジアで最も人気のある旅行アプリのひとつです。日本法人としては、東京都港区六本木に本社を置く「Traveloka Japan株式会社（Traveloka Japan K.K.）」を設立しました。

トラベロカのミッションは、航空券やホテル、各種体験の予約を、よりシームレスかつ直感的に行えるようにすることで、旅行、ライフスタイル産業に革新をもたらすことです。旅行者が簡単に旅を計画し、より豊かな体験を得られるよう、あらゆるサービスを網羅した旅行予約プラットフォームを提供しています。最先端のテクノロジーと顧客中心のアプローチを駆使し、人々の世界とのつながり方を再定義し、より身近で、楽しい旅行体験を実現することを目指しています。

■トラベロカアプリのダウンロードはこちらから

【iOS版】

【Android版】

【会社概要】

会社名：Traveloka Japan株式会社

本社：東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 17階

Travelokaウェブサイト：https://www.traveloka.com/ja-jp