高松市では31年ぶりの開催！9月16日（火）より「1級建築施工管理技術（第二次検定）受検講習会」2日コースが開講！

当研究所はこれまで累計約98万人の受講者をサポートしてきた実績により、昨年度の試験制度改正、新傾向の試験問題にもいち早く対応し、記述式問題への対策を熟知した各専門分野の講師が検定合格を後押しします。

■短期集中講義の「会場コース」と何度も視聴可能な「Webコース」

選べる2つの受講スタイルをご用意しました。

「会場コース」は、出題頻度の高い項目やよく問われる重要ポイントのみに焦点を当てた短期集中スタイルの講義です。

一方の「Webコース」は、パソコンやスマートフォンを使い、時間や場所を選ばず「いつでも、どこでも、何度でも」受講できるのが特徴です。単元ごとにオンデマンドで視聴できるため学習計画を立てやすく自身のペースで学習できることに加え、試験当日まで何度でも視聴可能で聞き逃しがないこともメリットです。

■万全の事前準備を！「施工経験記述 添削指導」が受けられる！

第二次検定の中でも、特に重要となるのは「施工経験記述」です。受検者が「施工管理技士」にふさわしい現場での経験を備えているか、技術的な目のつけどころが適切であるかを評価する問題ですので、求められることにきちんと対応した記述ができなければ不合格となってしまいます。

当研究所では、1級第二次講習会を8月28日（木）までにお申込された方への特典として、熟練した専門技術者による施工経験記述の添削指導を行っております。

改善すべき点をコメントや修正例でわかりやすく指導！

添削指導に先立ち、講習会受講者には「施工経験記述書き方動画」を配信します。良い評価をもらえるコツが掴めます。

■「1級建築施工管理技術検定受検講習会」2025年度の開催要項

高松会場（会場コース）は9月16日（火）～9月17日（水）の2日間の日程で香川県土木建設会館／サンイレブン高松にて開催いたします。「Webコース」は9月11日（木）の配信スタート後、試験当日まで視聴可能となり、自由に中断・再開が可能です。

●料金（会場コース・Webコース共通）

・一般受講料 29,700円

・一次割引受講料 25,300円

・再受講料 25,300円

※会場コースにプラス5,500円で「会場＆Web」のダブル受講が可能です

※別途指定図書購入の必要があります（受講料には含まれておりません）

●指定図書

過去問題集はAmazonベストセラーを獲得するなど実績十分な教材を使用

1級建築施工管理第二次検定問題解説集2025年版…3,850円

※このほか無償支給教材も付いてきます

１.1級建築（第二次）受検講習会資料

２.1級建築（第二次）経験記述練習問題・施工管理法配布教材

●お申込方法

当研究所のホームページ（https://www.ias.or.jp/jyuken）より講習会開催日程をご確認のうえお申し込みください。

※講習会のお申込は、下記ボタンからも受け付けております。

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

