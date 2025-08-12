

39年間の感謝をこめて。THE CONVOY、最後の夏が始まった！ THE CONVOY祭 2025 開幕！

THE CONVOYにとって最後の夏、「THE CONVOY祭2025」が品川ステラボールにて開幕しました。

今村ねずみが1986年に立ち上げたスーパーエンターテインメントバラエティパフォーマンス集団THE CONVOY。主宰の今村自らが、作・構成・演出を手掛け、己のエンターテインメントにこだわり続けノンストップで展開するエンターテインメントショーに、北野武をして「死ぬまでに一度は観るべき」と呼ばれるなど世代を超えて多くの人たちを魅了してきました。劇場を中心に活躍しながら、その枠に留まらず、一流ホテル、コンサートホール、日本武道館へと活躍の場を広げてきたTHE CONVOYのようなグループは、当時としては皆無であり、様々な男性グループが活躍するようになった現在からすれば、まさに先駆けと呼ぶにふさわしい存在といえます。

それ以降も年齢を重ねながらも、進化を続けてきたCONVOYにいよいよ「さよなら」の時が。

オリジナルメンバー全員が還暦を迎えた2025年をONEDAY＝ゴールラインと設定し、いよいよ最後の夏を迎えます。

最後の夏にお届けする「THE CONVOY祭」は、これまでの作品で生まれてきたオリジナル楽曲をふんだんに使用、SHOW TIMEの魅力を凝縮したお客様も一緒に参加できる興奮と熱狂のまさに「祭」。東京では日本武道館公演以来、約20年ぶりの開催となる今回の「THE CONVOY祭」は、「走り出したら止まらない」、「全員が主役で、全員が脇役」の名のもとに、笑いあり、涙あり、歌あり、ダンスあり、タップあり、おまけに全員での和太鼓まであり！ これまで愛していただいたコンボイがここに確かに存在しています。

東京公演はいよいよ8月17日まで、9月6,7日には名古屋公演、9月13,14日に大阪公演を開催。

結成から39年の感謝をこめて。コンボイは「ゴールテープを切る」その瞬間まで、立ち止まらず全力で走り抜けます。

「死ぬまでに一度は観るべき」は「死ぬまでにもう一度」へ。

どうぞ最後まで走り続ける彼らの雄姿を、目に焼き付けてください。

そして一緒に、笑顔でゴールしてください。

THE CONVOY 祭 2025公演概要

INTRODUCTION

僕らの夏が、あなたの夏になりますように

青空に手を振るように、コンボイ最後の夏がやってくる・・・

リサイタルでもない、コンサートでもない

夏空にCONVOY SONGSを・・・

総勢15人の男たちがノンストップで歌い踊るTHE CONVOY祭！

最後の花火をぶち上げて、最高の夏の思い出をあなたと共に！

ワッショイ！

■東京公演 8月8日（金）～8月17日（日） 品川プリンスホテル ステラボール

■名古屋公演 9月6日（土）～9月7日（日） COMTEC PORTBASE

■大阪公演 9月13日（土）～9月14日（日） COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

■作・構成・演出・音楽：今村ねずみ

■出演：瀬下尚⼈ ⽯坂勇 舘形⽐呂⼀ 徳永邦治 ／

本⽥礼⽣ 伊藤壮太郎 荒田至法 佐久間雄生 後藤健流 帯⾦遼太 古賀雄⼤ ／

川原一馬 塩田康平 一条俊輝 ／今村ねずみ

■公演HP＞ https://theconvoyshow.com/new-event/tcm2025/

■THE CONVOY SHOW HP＞ https://theconvoyshow.com/

■チケット（税込）：全席指定 13,000円 ※未就学児入場不可







■東京公演 当日引換券販売中！ 各公演の前日23：59まで

当日券は残席がある場合に限り、各公演開場時間より販売







■問い合わせ： 東京公演＞ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

大阪公演＞キョードーインフォメーション 0570-200-888（11:00～18:00 ※日祝除く）

名古屋公演＞サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00-18:00）







THE CONVOY 祭 番外編 THE 還暦 SHOW

■8月29日（金）～8月31日（日） 恵比寿ザ・ガーデンホール

■作・構成・演出・音楽：今村ねずみ

■出演：瀬下尚人 石坂勇 舘形比呂一 徳永邦治 ／ 今村ねずみ

《スペシャルゲスト》

本田礼生 伊藤壮太郎 荒田至法 佐久間雄生 後藤健流 帯金遼太 古賀雄大／

川原一馬 塩田康平 一条俊輝







■公演HP＞ https://theconvoyshow.com/new-event/ tcm2025-extra/

■THE CONVOY SHOW HP＞ https://theconvoyshow.com/

■問い合わせ：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/











