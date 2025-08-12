【号外】GPT-5、降臨。さようなら、GPT-4！ハヤシシュンスケ氏のAI実践コミュニティに読者限定で解説｜カスタマークラウドコラボ期間限定キャンペーン
カスタマークラウド株式会社（本社：東京都新宿区）は、プロンプトエンジニアリングの第一人者ハヤシシュンスケ氏がnote記事「【号外】GPT-5、降臨。さようなら、GPT-4。"AIのiPhoneモーメント"が、今、始まった。」（https://note.ambitiousai.co.jp/n/nd321eedadffb）で提唱する60日間のゴールデンタイムを活用したAI戦略を実践できるコミュニティへの特別参加キャンペーンを開始いたしました。
本キャンペーンは、ハヤシ氏の記事を読んで「実際にAIのiPhoneモーメントに対応し先行者優位を築きたい」と考える経営者や事業責任者に向けて、同氏が主宰するコミュニティへの参加を初月無料でご提供するものです。
▶︎ 初月無料キャンペーンリンクはこちらから
1. https://larkdx.com にアクセス
2.「無料相談」を選択
3. 申し込みフォームに「ハヤシシュンスケコミュニティ 初月無料希望」と記入
特典内容
・通常月額料金が初月無料
・ハヤシシュンスケ氏の最新ノウハウに直接アクセス
・実践者同士のネットワーキング
・ワークショップへの参加
※法人プランは本キャンペーンの対象外となります
コミュニティで得られる価値
□ シュンスケ式プロンプトデザインメタプロンプトの実践的な習得
ゴールシークプロンプトの進化版や限定テクニックを含む、GPT-5時代を先取りする高度なプロンプトエンジニアリング手法を体系的に学べます。
□ ハヤシシュンスケ氏から直接学べる環境
プロンプトデザインのパイオニアによる指導と、メンバーシップ限定の最新テクニックを共有する機会を提供します。
▼「ハヤシシュンスケ」メンバーシップ申込はこちら
https://note.ambitiousai.co.jp/membership/join
▼【GPT-5完全ガイド】歴史が変わった。
何がどう進化したのか？料金、使い方、性能のすべてを“日本一”分かりやすく解説します
https://note.ambitiousai.co.jp/n/n0032592a863e
▼限定動画全編はメンバーシップで公開中
https://note.ambitiousai.co.jp/membership/join
GPT-5公開の1ヶ月以上前に「OS化」などの未来を予見！
“神プロンプト”開発者ハヤシ シュンスケ氏が初公開する、
AI時代の新常識「AIとの共創設計」とは？
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=X5DSldtmvcg ]
https://youtu.be/X5DSldtmvcg
ハヤシシュンスケ氏 プロフィール
プロンプトエンジニアリングの第一人者として、多数の企業でAI活用コンサルティングを手がける。note記事やSNSでの発信を通じて、実践的なAI活用法を多くのビジネスパーソンに広めている。特にChatGPTをはじめとする生成AIの業務活用において豊富な実績を持つ。
https://www.customercloud.co.jp/prof/shunsuke/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼期間限定キャンペーン実施中／
ハヤシシュンスケ氏のAI実践コミュニティ
▼今なら初月無料で参加可能！
1. https://larkdx.com にアクセス
2.「無料相談」を選択
3. 申し込みフォームに「ハヤシシュンスケコミュニティ 初月無料希望」と記入
※法人プランは対象外
※法人プランにはハヤシシュンスケ氏の個別コンサルが含まれます
※キャンペーンは予告なく終了する場合があります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━