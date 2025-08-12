「KDcolle」5周年を記念した特別アイテムが続々登場!! 絶賛予約受付中！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の5周年を記念したアイテムとして「複製原画」「ビッグアクリルフィギュア」「３Ｄクリスタル」の予約受付を、カドスト、キャラアニ.com、ebtenなどで2025年8月8日（月）より開始いたしました。本アイテムの予約締切は2025年9月21日（日）を予定しています。
KDcolle５周年記念 複製原画
KDcolle5周年を記念した特別企画がついに商品化！ 過去に発売され、多くのファンに愛されたフィギュアのために描き下ろされたイラストを、A4サイズの複製原画としてお届けします。
高精細な印刷技術によって、精緻なイラストのディテールを隅々まで再現。イラスト本来の魅力を、大きなサイズで心ゆくまでお楽しみいただけます。
・KDcolle５周年記念 複製原画：全7種
「この素晴らしい世界に祝福を！」めぐみん 原作版 チャイナドレスver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001771/
「この素晴らしい世界に祝福を！」ゆんゆん 原作版 チャイナドレスver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001770/
「ソードアート・オンライン」アスナ 真夏のキラメキ☆花嫁ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001769/
「ソードアート・オンライン」ユウキ 真夏のキラメキ☆花嫁ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001768/
「デート・ア・ライブ」 原作版 時崎狂三 水着ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001774/
「デート・ア・バレット」 原作版 白の女王
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001773/
「とらドラ！」逢坂大河 白無垢ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001772/
・商品サイズ：約H403×W316×D27mm
（※「とらドラ！」逢坂大河 白無垢ver.のみ約H316×W403×D27mm）
・仕様：【額縁】樹脂製【裏板】MDF【マット紙/イラスト】紙【面材】アクリル
【付属品】押さえ金具/吊り金具/吊り紐
・企画・制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
・価格：各 16,500円（税込）
・受注締め切り日：2025年9月21日（日）
・発売日：2026年1月
【権利表記】
写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。
(C)暁なつめ・三嶋くろね 発行：株式会社KADOKAWA
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
(C)橘公司・つなこ 2019 発行：株式会社KADOKAWA
(C)東出祐一郎・橘公司・NOCO 2019 発行：株式会社KADOKAWA
KDcolle５周年記念 ビッグアクリルスタンド
KDcolle5周年を記念した特別企画がついに商品化！ 過去に発売され、多くのファンに愛されたフィギュアのために描き下ろされたイラストを、フィギュアサイズのアクリルスタンドとして商品化しました。
1/7スケールのビックサイズで、フィギュアと一緒に、背景として、世界観がさらに広がります。
・KDcolle５周年記念 ビッグアクリルスタンド：全7種
「この素晴らしい世界に祝福を！」 めぐみん 原作版 チャイナドレスver.（商品サイズ：H230×W175×D3mm）
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001762/
「この素晴らしい世界に祝福を！」 ゆんゆん 原作版 チャイナドレスver.（商品サイズ：H259×W110×D3mm）
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001761/
「ソードアート・オンライン」アスナ 真夏のキラメキ☆花嫁ver. （商品サイズ：H268×W214×D3mm）
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001765/
「ソードアート・オンライン」ユウキ 真夏のキラメキ☆花嫁ver. （商品サイズ：H241×W172×D3mm）
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001766/
「デート・ア・ライブ」原作版 時崎狂三 水着ver.（商品サイズ：H239×W138×D3mm）
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001763/
「デート・ア・バレット」原作版 白の女王（商品サイズ：H344×W269×D3mm）
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001764/
「とらドラ！」逢坂大河 白無垢ver.（商品サイズ：H226×W282×D3mm）
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001767/
・仕様：アクリル
・企画・制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
・価格：各 4,840円（税込）
・受注締め切り日：2025年9月21日（日）
・発売日：2026年1月
【権利表記】
写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。
(C)暁なつめ・三嶋くろね 発行：株式会社KADOKAWA
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
(C)橘公司・つなこ 2019 発行：株式会社KADOKAWA
(C)東出祐一郎・橘公司・NOCO 2019 発行：株式会社KADOKAWA
KDcolle５周年記念 ３Ｄクリスタル
KDcolle5周年を記念した特別企画がついに商品化！
過去に発売され、多くのファンに愛されたフィギュアを、当時の原型3Dデータを用いてクリスタル内部に完全再現しました。
3Dクリスタルという新たな形で、どの角度からでも楽しめる美しいディテールをお届けします。
当時の情熱を最新技術で結晶させたアニバーサリーアイテムを、ぜひその目でお確かめください。
・KDcolle５周年記念 ３Ｄクリスタル：全6種
「この素晴らしい世界に祝福を！」アクア 原作版 水着ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001779/
「この素晴らしい世界に祝福を！」めぐみん 原作版 水着ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001777/
「この素晴らしい世界に祝福を！」ダクネス 原作版 水着ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001778/
「オーバーロード」アルベド ブライドver.&シャルティア ブライドver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001780/
「Re：ゼロから始める異世界生活」レム 生誕祭ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001776/
「Re：ゼロから始める異世界生活」ラム 生誕祭ver.
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506001775/
・商品サイズ：W50xH80xD50mm
（※アルベド ブライドver.&シャルティア ブライドver.のみW80xH60xD60mm）
・仕様：エコクリスタルガラス、台座ABS
・企画・制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
・価格：各 6,600円（税込）
（※アルベド ブライドver.&シャルティア ブライドver.のみ7,700円（税込））
・受注締め切り日：2025年9月21日（日）
・発売日：2026年1月
【権利表記】
写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。
(C)暁なつめ・三嶋くろね 発行：株式会社KADOKAWA
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは
～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～
KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！