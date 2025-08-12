実力派ツッコミ芸人・モグライダー芝大輔が初の書き下ろしエッセイを発売！表紙・中面の撮影は後輩のかが屋・加賀翔、90P超の撮り下ろし写真を収録

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2025年10月16日（木）にお笑いコンビ・モグライダーでツッコミの芝大輔による新刊エッセイ『煙太郎』(1,980円/10％税込)を発売。本日8月12日（火）より各書店やネットでの予約受付を開始しました。

(C)︎KADOKAWA

数々のテレビ番組でMCを務め、M-1グランプリファイナリストであるモグライダーの芝大輔。本書は、相方ともしげへの熱い思いや、SNSで明かされることのない私生活、なかなか笑いを取れなかった下積み時代や未来への展望など、芸歴22年目を迎えた今だからこそ語れる“これまでの軌跡”を綴った珠玉の一冊になっています。

さらに、90p超の撮り下ろし写真は、お笑い芸人であり、カメラマンとしての才能も高く評価されているかが屋・加賀翔が撮影。加賀自身も「芝さんの魅力が溢れた、これまでにない渾身の写真」と自ら太鼓判を押す仕上がりとなっています。

また、2025年10月30日(木) にHMV&BOOKS SHIBUYAで刊行記念トークイベントを開催。イベント応募者全員に芝本人によるサイン入りスペシャルブックマーク（しおり）をプレゼントするほか、かが屋・加賀の登壇も決定。さらに、Amazon、楽天ブックスの購入特典には、数量限定で特製オフショットステッカー（1枚）がついてくるなど、芝の魅力を余すところなく楽しめるアイテムとなっています！

■芝大輔コメント

「モグライダーの芝って特に何した訳でもないのにちょくちょくテレビで見るな、でも何かちょっと気になるかもなと思った人が一定数いると思います。そんな人達にとってのモグライダー芝の説明書みたいになれば幸いです」

■著者プロフィール

芝大輔（しば・だいすけ）：漫才師、お笑い芸人。1983年、愛媛県生まれ。それぞれ別コンビでの活動を経て、2009年にともしげとお笑いコンビ「モグライダー」を結成。2014年には「THE MANZAI」認定漫才師に、2021年、2023年「M-1グランプリ」決勝に進出。

▶︎マセキ芸能社X：https://x.com/maseki_official

▶︎YouTube：https://www.youtube.com/@Chan-ds9cw

■書誌データ

書名：煙太郎

定価：1,980円（10％税込）

発売：2025年10月16日(木）

仕様：四六判／1C+4C

発売・発行：株式会社KADOKAWA

■Amazon、楽天ブックスでご購入いただくと、数量限定・特製ステッカーの特典付き

Amazon、楽天ブックスでの予約特典として、本書のオフショットが載った特製ステッカー（1枚）付きの限定版を数量限定で販売します。限定版はなくなり次第、販売終了となります。

【Amazon限定】煙太郎（特典：特製オフショットステッカー1枚入り）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKTCV8SH

【楽天ブックス限定特典】煙太郎(オフショットステッカー)

https://books.rakuten.co.jp/rb/18326711/

■刊行記念トークイベント開催！応募特典にサイン入りスペシャルブックマーク（しおり）付き！ゲストは撮影を担当したかが屋・加賀翔

本書の発売を記念して、モグライダー芝本人が登壇する発売記念イベントを東京で開催します。トークゲストには、本作の撮影を担当したかが屋・加賀翔が登壇。加賀がカメラマンとしてキャリアを始めたきっかけに芝の存在があったとのことで、その当時の様子や今回の撮影秘話などをお話しします。参加方法など詳しい情報は下記、もしくは書店のHPをご覧ください。

詳細：

モグライダー芝大輔『煙太郎』の発売を記念した当選者限定の発売記念プレミアムトークイベントが開催決定！

期間内にご応募された方もれなく全員にサイン入りスペシャルブックマーク（しおり）をプレゼント！

イベント自体は、期間内にご応募された方の中から抽選で70名様をご招待いたします。

抽選に外れた場合でも、書籍をご購入いただいた方は全員オンラインにて視聴できます。

開催日・開催場所：

・2025年10月30日（木） 19:00～

HMV&BOOKS SHIBUYA 6F ＠東京

URL：https://www.hmv.co.jp/news/article/250731130/

予約期間：2025年8月12日(火) 1７:00 ～2025年8月31日(日) 23:59

当落発表：2025年10月16日（木）21:00以降