イチローさん出演の新テレビCMを8月12日（火）から放映開始！イチローさんが共感したプライベートブランド「セブンプレミアム ゴールド」に込められた想いとは！？

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンプレミアム ゴールド」のこだわりを表現した、イチローさん出演の新テレビCM「イチロー共感！セブンプレミアム ゴールド」篇を全国にて放映いたします。

イチローさんがセブン‐イレブンのセブンプレミアム ゴールドに共感する部分とは！？

新テレビCMは、シェフが丹精込めて料理を仕上げる様子をイチローさんが眺めるシーンから始まります。イチローさんは「一流の料理人が作ったような味わい」と感心し、実際に「金のバターチキンカレー」や「金のハンバーグ」を口に運ぶイチローさんの姿が描かれ、「これ、もっとたくさんの人に食べてほしいよね！」とこだわりを実感。最後に「やっぱり、おいしいね」とほほえむイチローさんの表情にもご注目ください。

新テレビCM概要

テレビCM放映開始：2025年8月12日（火）

出演者：イチロー（本名：鈴木 一朗）

放映地域：全国

動画URL：https://youtu.be/SdNk6fSNTWw

新テレビCM カットデータ

イチロー氏 プロフィール

本名：鈴木 一朗

1973年10月22日

愛知県西春日井郡豊山町出身。2019年3月に現役引退した元プロ野球選手。外野手。右投左打。MLBシーズン最多安打記録保持者（262安打）であり、プロ野球における通算安打世界記録保持者（NPB/MLB通算4257安打でギネス世界記録に認定）、最多試合出場記録保持者（NPB/MLB 通算3563試合出場）。2025年、日米での野球殿堂入り。

イチローさんコメント

おにぎり、スムージーに続き、今回は「セブンプレミアム ゴールド」のCMに出演させていただきました。この金のシリーズも、セブン‐イレブンさんを代表する商品の一つですが、何と言っても、家で手軽にこのクオリティのものが食べられるのは本当にすごいことだと思います。

CMの中でいただいた、「金のバターチキンカレー」や「金のハンバーグ」、そして「金のマルゲリータ」なども大好きなのですが、その味のこだわりにはいつも驚かされます。そして、一つ一つの商品に込められた商品開発者の方々の、「最高のものを届けたい」という揺るぎない情熱やこだわりといった強い想いを感じずにはいられません。

僕自身、現役時代から、そして今でも、野球に対しては、そんな強い想いを持って自分の目標に向かってきました。だからこそ、この「セブンプレミアム ゴールド」に込められた開発者の皆さんの情熱は、僕が大切にしてきたことと重なる部分がとても多かったです。妥協せず、最高のものを追求する姿勢。それは、僕が目指してきた姿勢に通じるものだと感じています。

この金のシリーズは、もっと多くの人に食べていただきたいですね。そして、その味わいとともに、商品に込められた想いも感じ取ってもらえたら嬉しいです。

商品ラインアップの一例

■セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

価格：398円（税込429.84円）

発売日：販売中

販売エリア：全国

（1）肉汁を楽しめるふっくらジューシーなハンバーグ

牛肉と豚肉を絶妙なバランスで配合し、牛肉の旨味とコクを引き出し、そこに豚肉のまろやかな甘みが加わります。かむたびに深いコクととろける甘みが緩やかにほどけ、豊かな肉汁が口いっぱいに広がります。

（2）肉汁を閉じ込める絶妙な焼き加減

牛肉と豚肉のそれぞれの良さを最大限引き出すため、焼き方を工夫しました。外は香ばしく、中はふっくらジューシーにするため、細かな加熱条件を設定。最初に鉄板焼きで肉汁を閉じ込めた後、オーブンでじっくりと焼き上げています。

■セブンプレミアム ゴールド 骨付き肉3本入

金のバターチキンカレー

価格：398円（税込429.84円）

発売日：販売中

販売エリア：全国

（1）じっくり煮込まれた骨付きチキン

手羽元をゴロッと3本トッピング。ヨーグルトとスパイスに漬け込んだ骨付き鶏肉は、じっくり煮込まれており、スプーンでほぐれるほどのやわらかさです。

（2）専門店品質を追求した本格的な味わい

南インド料理店「ERICK SOUTH」総料理長 稲田 俊輔氏監修。専門店のクオリティを追求し、本格的なカレー好きの方にも満足いただける味わいに仕上げました。

「セブンプレミアム ゴールド」とは

「幅広いお客様に支持されている専門店と同等以上の味・品質でありながら、お買い求めやすい価格」をコンセプトとした商品として、スタートしました。「セブンプレミアム ゴールド」は、一流の料理人や専門家と共に「とっておきの味」とみんなに教えたくなるおいしさを、食卓にお届けします。

URL：https://7premium.jp/7premium

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。