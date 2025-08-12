『乃木坂的フラクタル』 4周年！

株式会社アピリッツ


乃木坂46公式プロデュースゲームアプリ『乃木坂的フラクタル』は、8月12日（火）にサービスリリースから4周年を迎えました。現在、4周年を記念して「『乃木フラ』 4th Anniversary キャンペーン」を開催しております。



▼『乃木フラ』4th Anniversaryの詳細はこちらにてご確認いただけます。


https://www.nogizaka-fractal.com/4th_anniv/



4th Anniversaryキャンペーン開催！


乃木石4600個がもらえるログインボーナスやイベント、限定ショップ、限定ミッションなどお得がいっぱい！



４周年記念イベント開催！





フラクタルライブ～4th Anniversary～を開催！


4周年を記念した当イベントでは、真夏の全国ツアー2024のセットリストを彷彿とさせる楽曲たちでお届け！


イベントアイテムを入手して、選べるSSRセットやレアリティLRのコーデの育成素材をGET！


期間： 9月11日（木）16:59まで



LRメンバー新登場！





新規LRメンバー[「じゃあね」が切ない]中西アルノが登場！


期間： 8月19日（火）16:59まで


乃木坂46 6期生のセンターノギメモがついに登場！




6期生のセンターノギメモが登場する「2025年8月アニバーサリーコレクション」を開催！


期間： 9月11日（木）16:59まで



真夏の全国ツアー2024記念ガチャＢ開催！




真夏の全国ツアー2024衣装のLRメンバーが9名新登場！


期間： 9月8日（月）23:59まで



【確定枠4.6倍】オリジナルセレクションを開催！




コーデストーンをいつもよりたくさん入手できる【確定枠4.6倍】オリジナルセレクションを開催！


オリジナルコーデを入手・進化するチャンスをお見逃しなく！


期間： 8月15日（金）4:59まで



4周年限定！還元ガチャ開催！




選べるアイテムBOXと、使用した数以上の乃木石が戻ってくる「乃木石還元ガチャ」を開催！


有償限定では最大4.6倍の乃木石が戻ってきます！


期間： 8月15日（金）23:59まで



その他にもお得なキャンペーンが盛りだくさん！


・4th Anniversaryログインボーナス


期間： 9月4日（木）4:59まで



・4th Anniversary限定選べるメンバー特別ガチャ


期間： 8月22日（金）23:59まで



・プロデュース経験値4倍&リメイクPt3倍キャンペーン


期間： 8月21日（木）4:59まで



『乃木坂的フラクタル』とは


キミが創る キミだけの乃木坂46 始まる――


『乃木坂的フラクタル』は、プロデューサーとして、メンバーの成長を応援していく乃木坂46［公式］プロデュースゲームアプリです。センターにしたいメンバーを自由に選べる「プロデュース(ライブ)」では、歴代衣装や楽曲をコレクションして自由にカスタマイズすることで、一人ひとりのメンバーとの思い出を楽しみながら、自分が思い描く理想の乃木坂46を創造(プロデュース)することができます。



概要


タイトル：乃木坂的フラクタル（乃木フラ）


ジャンル：乃木坂46［公式］プロデュースゲーム



公式サイト：


https://nogizaka-fractal.com



公式X：


https://x.com/nogifra



株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナーについて


日々生きていく中で心を支え、勇気をくれる「推し」という存在。


推し活は、今や１つの文化となり、多くの人を熱狂させています。


Appirits Fan Culture Partnersは「推し活」を楽しむすべての人が人生を豊かにできるような新しいカタチの「推しとの時間」をデジタルを通して作り出す「推し活」のパートナーを目指しています。



会社概要


会社名：


株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー


所在地：


〒150-0002　東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号


設立：


2025年 8月


事業内容：


オンラインゲームの企画・開発・運営


ファンクラブサービスの企画・開発・運営