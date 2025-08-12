【徳島市】令和７年度徳島市職員採用試験（随時募集分）（事務職（DX）・技術職　令和8年4月1日採用予定）　申込受付開始しました！

徳島市

申込受付期間

令和7年度から申込受付期間を随時設け、各試験区分において最大年4回の試験を実施します。

ただし、最終合格者数が採用予定人員に達した場合については、その時点ですべての申込受付を中止するとともに、申込済または選考途中であった場合でも採用試験を終了しますので予めご了承ください。

第1回：令和7年8月7日（木曜）から令和7年9月1日（月曜）午後5時まで

第2回：令和7年9月2日（火曜）から令和7年9月30日（火曜）午後5時まで

第3回：令和7年10月1日（水曜）から令和7年10月31日（金曜）午後5時まで

第4回：令和7年11月1日（土曜）から令和7年11月28日（金曜）午後5時まで

[注意事項]

- 受付期間中に本登録まで完了している必要があります。- 受付期間経過後の申込みは，一切受付しませんので十分注意してください。- 受付締切直前は，サーバーが混み合うこと等により申込みに時間がかかるおそれがありますので，余裕をもって早めに申込みをしてください。使用される機器や通信回線上の障害等による申込みの遅滞等には一切の責任を負いませんので，注意してください。

徳島市職員採用試験受験申込み

[採用試験の流れ]

申込みに際しての、必要な準備、事前登録から申込完了までの流れ、留意事項等を次のPDFにまとめていますので、確認してください。

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/seikishokuin/r7_shiken_zuiji.files/r7_nagare2.pdf

[受験申し込み]

採用試験の受験申し込みはこちら(https://secure.bsmrt.biz/tokushimacity/u/job.php)

試験区分、採用予定人員及び試験場等

第一次試験について

■エントリーシート

９月１日（月）17：00までに提出

■動画録画面接

９月３日（水）17：00までに提出

■適性検査（テストセンター方式）

９月６日（土）から２１日（日）までの期間内から受験者が日時・会場を選択して受験（上級行政事務（職務経験者（DX））および技能職員A・Bが対象）

注意事項

令和7年度から、第一次試験にテストセンター方式を導入するなど、試験の実施方法や内容、受験要件を大幅に見直していますので試験要綱や採用試験の流れををしっかりと確認してください。

徳島市ホームページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/seikishokuin/r7_shiken_zuiji.html

[お問い合わせ先]

人事課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館7階）

電話番号：088-621-5023

ファクス：088-624-3125