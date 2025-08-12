【徳島市】職員採用オンライン相談会（技術職）を開催します

徳島市

徳島市の技術系職員として働くことの魅力ややりがい等を感じてもらうことで、より多くの方に本市の職員採用試験を受験してもらい、優秀な人材を確保することを目的に、「職員採用オンライン個別相談会」を開催します。

フリートーク形式による個別相談で、技術系職場の仕事内容や雰囲気、やりがい、働き方など、参加者の皆さんの疑問に若手職員や人事課職員がお答えします。

[開催日時]

随時実施（土日祝を除く午前10時から午後7時30分まで）

※応募者の希望日時と調整の上実施します。

[相談時間]

1組あたり30分程度

※友人等と複数人でも申し込み可能です。（1組5人程度まで）

[対象者]

徳島市役所での勤務に関心がある人で、技術職（土木、建築、機械、電気、化学）での受験を検討されている方

※可能な限り希望職種の職員が対応させていただきますが、ご希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

[開催方法]

WEB会議アプリ（Zoom）によるオンライン形式

※利用にかかる通信料は自己負担となります。

[申し込み方法]

LoGoフォーム(https://logoform.jp/form/fZa2/1098375)による申し込み

※1人1回のみ申込可能

[参加手順]

- LoGoフォームにより参加申込- 人事課から通知メール（Zoomミーティング招待URL等を含む。）を送信- 開始時刻までにZoomミーティング招待URL又はミーティングID・パスワードを入力し、ミーティングに参加- マイク・カメラはONに設定

※申し込みから2週間以内に通知メールが届かない場合は、人事課までお問い合わせください。

[その他]

- 本相談会の参加有無や質問内容等が職員採用試験の結果に影響することはありません。- 採用試験の受験資格（年齢等）については試験要綱等でご確認をお願いします。- 本相談会への参加申込後、参加を辞退される場合や、日時の変更をされる場合には、人事課までご連絡ください。

[徳島市HP]

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/seikishokuin/online_soudankai.html

[問い合わせ先]

徳島市総務部人事課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館7階）

電話番号：088-621-5023

ファクス：088-624-3125