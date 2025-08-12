CBCラジオ夏まつり2025 来場者と一緒に広げた支援の輪、エニタイムフィットネスのチャリティ活動で「がんの子どもを守る会」へ総額551,458円を寄付

株式会社Fast Fitness Japan

24 時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社 Fast Fitness Japan （本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部清明、以下当社）は、2025年7月26日（土）、27日（日）に開催された現在番組提供を行っているCBCラジオが主催する「CBCラジオ夏まつり2025」へ出展し、小児がんの子どもたちを支援する公益財団法人「がんの子どもを守る会」へのチャリティ活動を実施いたしました。

ブースへお越しいただいた来場者の皆様、ならびに本チャリティ活動にご賛同いただいた企業様（株式会社ドール様他）からのご寄付に加え、当社からのマッチング寄付・チャリティスクワットによる寄付を合わせ、支援総額は551,458円となりました。

■寄付金の内訳について

寄付総額： 551,458円

（内訳）

・来場者と本チャリティ活動へご賛同いただいた企業からのご寄付： 225,729円

・当社からのマッチング寄付（上記寄付と同額）： 225,729円

・チャリティスクワット寄付（当社からの寄付）： 100,000円

当日は、当社が提供するラジオ番組「竹内由恵のGood Shape Navi」の公開収録を行い、ゲストの元プロレスラーで、エニタイムフィットネス等々力店のオーナーでもある小橋建太さんと、特別ゲストの元AKBの入山杏奈さんと共に会場を大いに盛り上げました。また、来場者の皆様が参加してくださったスクワット回数に応じて当社が寄付を行う「チャリティスクワット」も500名を超える方にご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。このチャリティ活動にご参加、ご協力いただいたすべての皆様に心から御礼申し上げます。

■公開収録の放送について

当日の公開収録や追加収録を含めたイベントの様子は、以下の日程で放送します（一部放送済み）。

番組名：CBCラジオ「竹内由恵のGood Shape Navi」

放送日時：2025年8月11日(月)、8月18日(月) 20:00～20:30

聴取方法：放送のほか、radikoでもお聴きいただけます

■小児がん支援の背景

小児がんは、日本では年間約2,500人の子どもたちが新たに診断される、子どもの病死原因の第一位となっている疾患です。治療に伴う長期入院や家族の負担、復学・就職など、多岐にわたる総合的な支援が不可欠であり、その活動には多くの寄付が必要とされています。当社では、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」というパーパスのもと、今後も全国のフランチャイズ企業や会員の皆さまとともに、社会課題の解決につながる持続的な支援活動を展開してまいります。

「公益財団法人 がんの子どもを守る会」について

「がんの子どもを守る会」は、小児がんとたたかう子どもたちとそのご家族を支えるために、1968 年に設立された公益財団法人です。治療費の助成や入院中の生活支援、療養環境の改善、医療・研究への助成、社会への啓発活動など、幅広い支援を全国規模で行っています。

公式サイト https://www.ccaj-found.or.jp/

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。

最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

X公式アカウントはこちら :https://x.com/FastFitness_jpANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

HP：https://www.anytimefitness.co.jp/

株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/