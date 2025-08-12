大人気番組『西村キャンプ場』コラボ！バイきんぐ西村さんとのコラボ商品“絶品キャンプ飯”が鳥取県、島根県、広島県、山口県限定で登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、TSSテレビ新広島の大人気アウトドア番組『西村キャンプ場』とのコラボ商品を2025年8月19日（火）より、鳥取県、島根県、広島県、山口県のセブン‐イレブンにて順次展開いたします。

今回、バイきんぐ西村さんとコラボし“炭火焼”や“スパイス”などキャンプ飯ならではの魅力を活かした4品を展開。アウトドア気分を味わえる本格的な味わいで、暑い夏にもぴったりのメニューに仕上げました。エリア限定の「ここだけの特別な体験」をぜひお楽しみください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/chugoku2508/

「西村キャンプ場」コラボ“わくわく”のキャンプ飯体験！

この夏、中国エリア（岡山県除く）のセブン‐イレブンに、人気番組『西村キャンプ場』とのコラボメニューが登場します。バイきんぐ西村さんのこだわりを詰め込んだ絶品キャンプ飯4品を展開。地域に愛される番組とタッグを組み、鳥取県、島根県、広島県、山口県へ元気をお届けします。

商品情報

■炭火焼スパイスチキンと彩り野菜プレート

価格：698円（税込753.84円）

発売日：8月18日（月）～順次

販売エリア：鳥取県、島根県、広島県、山口県

キャンプのバーベキューをイメージし、炭火で焼き上げたスパイシーなチキンに、夏野菜を添えた彩りの良い仕立て。ボリューム感と野菜の食感、甘みを味わえます。

■ガーリックカレー御飯 ベーコン&エッグ

価格：698円（税込753.84円）

発売日：8月18日（月）～順次

販売エリア：鳥取県、島根県、広島県、山口県

香り豊かで食べ応えのあるベーコンと目玉焼きをのせたボリューム感のある仕立て。ガーリックの香り豊かなカレーとベーコン、たまごが相性抜群で、この季節にぴったりのメニューです。

■豚ガツチャンジャ

価格：328円（税込354.24円）

発売日：8月18日（月）～順次

販売エリア：鳥取県、島根県、広島県、山口県

ピリ辛の味わいがクセになる、お酒にぴったりのカップデリ。豚のガツをキムチベースのヤンニョムでチャンジャの味付けに仕立てた旨辛のおつまみです。

■黒胡椒仕立ての炭火焼鳥

価格：328円（税込354.24円）

発売日：8月18日（月）～順次

販売エリア：鳥取県、島根県、広島県、山口県

炭火で香ばしく焼いた鶏肉に、黒胡椒の風味をしっかり効かせたシンプルな仕立て。鶏本来の旨味とスパイスの余韻を楽しめるこだわりのカップデリです。

『西村キャンプ場』とは

いまや全国各地で放送されているテレビ新広島の人気アウトドア番組。お笑いコンビ・バイきんぐ西村さんが、地域の魅力や食材に触れながらキャンプを楽しむ様子を描いています。2019年10月からレギュラー放送を開始し、多くの視聴者から支持されている大人気番組となっています。

また番組では、地元の魅力を食や自然を通じて発信するなど、地域貢献にも積極的に取り組み、“地域を元気にする”活動を広げています。

番組URL：https://www.tss-tv.co.jp/nishimuracamp/

担当者コメント

『西村キャンプ場』との待望のコラボレーションとして、地域の皆さまに西村さんのこだわりメニューで「キャンプ飯の楽しさ」を感じていただける商品をご用意しました。

本企画は、人気番組とともにワクワク感を発信し、地域を元気にする取り組みでもあります。番組のファンの方はもちろん、普段キャンプに行かない方にも「キャンプ飯のワクワク感」や「地域限定の特別感」を感じていただけたら嬉しく思います。ぜひ、西村さんこだわりの4品をご堪能ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください