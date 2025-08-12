株式会社エフ・コード

当社は、2025年８月12日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ブイスト（以下、ブイスト社）の株式を取得して連結子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．株式の取得の理由

当社グループは継続的に市場が成長しているMarketing領域及びAI・Technology領域において、増え続けるデジタル接点を網羅し、企業のマーケティングの成果最大化を支援するとともに、企業のDX化・高度デジタル化に向けて高品質なサービスを提供し、継続的かつ大幅な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。

ブイスト社は、初心者から中級者までを対象に、動画編集の基礎・応用スキルから案件獲得、プロジェクトマネジメント等に至るまで幅広くカバーする実践的な動画編集スクール「ブイプロ」を運営しております。自社運営のSNSを活用し、動画編集に関するコンテンツを多数配信することで集客を行い、開講から約2年半で累計700名以上の受講生を獲得しており、受講生の多くがフリーランスや事業主として活躍するなど、短期間での顕著な成長を遂げております。

今回の株式取得によりブイスト社が有する動画編集教育に関する豊富なノウハウやコンテンツ制作力と、当社グループが展開するオンラインスクール事業におけるマーケティング、講座開発、カスタマーサポート等の運営基盤を相互に活用することで、グループ全体のスクール事業の拡大と成長加速を実現できるものと考えております。

これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

２．異動する子会社（ブイスト社）の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/289_1_09d4e42a6368b217cfff053ccd576b8b.jpg?v=202508120955 ]

（９）当該会社の最近２年間の経営成績及び財政状態

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/289_2_c5c97c66ffab023b7533828b5c8d8bbf.jpg?v=202508120955 ]

（注） ブイスト社は 2022年11月30日に設立された会社であるため、2023年10月期の実績は設

立日から2023年10月末までの経営成績及び財政状態を記載しております。

３．株式取得の相手先の概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/289_3_27b451745d9a018c1b105b5206d36e9c.jpg?v=202508120955 ]

４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/289_4_5f67fa63111abd5958c4ded6507307b4.jpg?v=202508120955 ]

(注) 本件株式の取得価額はブイスト社の正常収益ベースでの調整後年間営業利益（約0.5億円～）に対して5年程度の回収期間を設定し、買収時純資産額を加味して想定時価総額を算出して取得比率を乗じた金額を基準に決定しております。なお、ここでいう調整後年間営業利益は、直近1年のブイスト社事業の経営成績に対して、蓋然性の高い事業成長や削減可能なコスト(外注費等)、その他追加で発生することが予定されているコスト(広告費、管理部費用等)を保守的に反映し、正常収益ベースでの調整後営業利益を算出しております。

また、相手先との間で株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項とブイスト社の業績進捗に応じた譲渡対価の調整に関する合意がなされており、当該事業の業績等の状況に応じて追加対価の支払いまたは取得対価の減額調整が発生する可能性があります。当該事象が発生した場合は、判明次第速やかにお知らせします。

５．日程

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/289_5_404992a8814fc18facf31743234cadc6.jpg?v=202508120955 ]

６．今後の見通し

本件による連結決算上ののれん及びその他の無形固定資産等の計上額並びに2025年12月期の連結業績予想に与える影響については現在精査中であり、株式取得が完了した後に、判明次第速やかにお知らせします。

（参考）当期業績予想（2025年２月14日公表分）及び前期実績 (単位：百万円)

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/289_6_9b19892b83cbf9a70a6e38d4e08d6312.jpg?v=202508120955 ]

以 上