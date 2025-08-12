【いわきFC】石渡ネルソン選手が7月度「明治安田J2月間ヤングプレーヤー賞（J2）」を受賞

株式会社いわきスポーツクラブ

【7月度「明治安田J2月間ヤングプレーヤー賞（J2）」】

| コメント

「このたび、7月度の明治安田J2月間ヤングプレーヤー賞に選出していただき、ありがとうございます。

これまで個人賞をいただいたことがなかったので、とても嬉しく思いますし、大きな自信にも繋がります。 ただ、まだまだ個人として課題は多いと感じています。

1日1日を大切にトレーニングを積み重ね、ゴールやアシストを量産し、相手にとって脅威的な選手になれるよう、これからも努力を続けていきます」

| 選出理由

・小林 祐三委員長

今後の成長が楽しみ。



・JFA技術委員会

独特の間合いで作っていく選手。スケールが大きくなってきている。



・林 陵平委員

ポテンシャルを感じる中盤の選手。今後が楽しみ。



・寺嶋 朋也委員

今季開幕時よりも力強さを感じさせるプレーで攻守に貢献。大宮戦では勝負を決めるゴールも決めきった。



・植松 隼人特任委員

大宮を相手に逆転の1点を決めたロングシュートは魅了された。積極的に前線に絡むシーンも多くシュートしていく姿勢が目立った。