【期間限定　都内商業施設初出店】3Dプリントシューズ「STARAY（スターレイ）」POP UP STOREを有楽町マルイで開催！

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）1Fにて、3Dプリントシューズブランド「STARAY」のPOP UP STOREを期間限定でオープンいたします。

最新の3Dプリント技術を駆使した革新的なシューズを直接体験できるお店となっており、都内商業施設初の出店となっております。

■「STARAY（スターレイ）」とは

HALS超高速光硬化3Dプリント技術を活用し、一体成形された格子構造のシューズを提供する革新的フットウェアブランドです。格子構造体とよばれるグリッド上の構造で構成されているシューズは360度から空気が通ることで軽やかなフィット感と抜群の通気性を備え、柔軟性と反発性を両立した新感覚の履き心地を実現します。

「STARAY（スターレイ）」のフットウェアは、これまでのシューズと全く違った履き心地を提供します。まるで空気を履くように、足全体が空気をまとう感覚。すべての面に空洞があり、足が地面に付く瞬間と地面から離れる瞬間に空気が360度通り抜け、風を感じます。構造全体で受け止める、柔らかさと反発性を兼ね備えた履き心地は、今までのどんなフットウェアとも似ていません。

2022年のブランド設立以降、環境への配慮と機能美を兼ね備えたプロダクト展開で、日常からアクティブシーンまで支持を拡大しています。

https://staray.co.jp/

■「STARAY（スターレイ）」の3Dプリントシューズを体感できる

今回のPOP UP STOREは、「STARAY（スターレイ）」の3Dプリントシューズを「履いて・触れて・体感できる」、都内商業施設で初の貴重な機会となります。

人気の定番モデルを中心に、3Dプリント技術が生み出す独自の構造美と快適な履き心地を、実際にお試しいただけます。

オンラインでは伝わりにくい「STARAY（スターレイ）」の魅力を、リアルな体験を通じてじっくりご体感いただける場となっています。ぜひこの機会に、「STARAY（スターレイ）」の革新的なシューズ

をご体感ください。

■商品紹介

フレックス シティウォーク

24,200円（税込）

シンプルかつミニマルなデザインで、日常のあらゆるスタイルに自然に溶け込む「フレックスシティウォーク」。

軽量で快適さと動きやすさを追求し、日常はもちろん、ジムやビジネスシーンなど、さまざまな生活シーンに適しています。

ソールの構造により安定性を兼ね備えたフレックスシティウォークは、STARAYの代表的なモデルです。

アスタ4Dストリート

26,400円（税込）

洗練された奥行き感と立体フォルムが際立つ、近未来的デザインのシューズです。

スタイリッシュで存在感のある一足は、街中でも視線を集めるファッション性の高さが魅力です。

他シリーズよりも目の細かい構造が、通気性と保温性のバランスを実現。

秋～冬～春まで、ロングシーズンで快適に着用いただけます。

UFOフィットサンダル

19,800円（税込）

存在感のあるボリュームフォルムが特徴のデザインサンダル。

ストリートファッションとの相性も抜群で、足元から個性を演出します。

柔らかな履き心地で、リラックスタイムやオフィスシーンにもぴったりな快適モデルです。

ドルフィンプロ

14,300円（税込）

疲れた足をやさしく包み込み、柔らかさとクッション性、安定感に優れ、リラックスタイムを快適にサポートします。

シンプルで洗練されたデザインは、室内履きやオフィスサンダルとしても大活躍の一足です。

ミニセルズキーホルダー

1,430円（税込）

STARAY初の3Dプリントシューズ「Cells（セルズ）」をミニチュアサイズにした、遊び心あふれるキーホルダー。

ユニークで愛らしいフォルムに、ブランドロゴタグ付き。

バッグチャームやキーリングとしても使える、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

■ イベント概要

開催場所：有楽町マルイ 1F カレンダリウムF02

開催期間：8月16日（土）～8月31日（日） ※8月20日（水）は休館日

営業時間：11:00～20:00 ※最終日は19:00まで

※営業時間は急遽変更となる場合がございます

※混雑状況により、ショップへの入場までお時間をいただく場合がございます

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

