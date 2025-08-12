バーチャレクス、シナジーマーケティング社との再販パートナー契約を締結

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

バーチャレクスグループのバーチャレクス・コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丸山勇人、以下、バーチャレクス）はこのたび、シナジーマーケティング株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役社長兼 CEO 奥平博史、以下、シナジーマーケティング）の「再販パートナー」に認定され、同社が提供するCRMから進化したマーケティングSaaS「Synergy!」およびBtoBマーケティングツール「Synergy!LEAD」の販売を開始いたしました。これにより、顧客接点領域の業務を支援するソリューションの選択肢が拡充され、お客様のマーケティング施策や営業活動におけるさらなる支援が可能となります。

バーチャレクスでは、企業の顧客接点強化を支援するコンサルティング、業務設計、システム導入・運用支援を行っています。近年、マーケティング活動や営業プロセスのデジタル化が進む中、見込み顧客の管理やコミュニケーション施策の実行を支える実践的なツールへのニーズが一層高まっています。このたびの再販パートナー認定により、「Synergy!」「Synergy!LEAD」の導入を希望されるお客様に対して、製品提供から導入支援・活用アドバイスまでを一貫して行う体制を整備しました。これまでに多くのCRMシステム／Salesforce製品の導入・活用支援や顧客接点業務の改善に取り組んできた実績を活かし、「Synergy!」「Synergy!LEAD」の導入・活用においても、業務に即した実践的な提案と、導入後の定着・活用のための伴走支援までを一貫してご提供してまいります。

■シナジーマーケティング株式会社(https://corp.synergy-marketing.co.jp/)について

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

■ バーチャレクス・コンサルティング株式会社(http://www.virtualex.co.jp)について

バーチャレクス・コンサルティングは創業来「企業と顧客の接点領域」にフォーカスしたビジネスを展開しており、「顧客の成功こそが自社成長の鍵である」というカスタマーサクセスの考え方にもとづき、"Succession with You" ― 一度きりの成功の「Success」ではなく、連続する成功という意味の「Succession」を、「for You」ではなく、伴走するという意味で「with You」していくことを企業として掲げています。現在では顧客企業のCRM領域のDX・デジタルシフトを、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションのコアスキルを融合させ、ワンストップ伴走型でサービスを展開しています。

■ バーチャレクスグループ(http://www.vx-holdings.com)について

バーチャレクスグループは、各社約1,000名の従業員が一体となり、金融・保険、IT・情報通信、通販・インターネットサービス、教育、官公庁・自治体など、幅広い業界のクライアント様に対して、それぞれの専門知識を活かしたサービスを提供しております。2016年6月には東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場）に上場しています。

本件に関するお問い合わせ :https://www.virtualex.co.jp/contact_form/service-form.html