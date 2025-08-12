クラウドPBX「INNOVERA」の稼働実績10周年を記念してプロディライト公式キャラクター、『イノベッティ』が誕生！

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）はクラウドPBX「INNOVERA」の稼働実績10周年を記念して、公式キャラクター「イノベッティ」が誕生したことをお知らせいたします。

■「イノベッティ」とは

「イノベッティ」は、クラウドPBXという、いわゆる“難しそうな”サービスを分かりやすく伝えたい、国産ブランドとして多くの方に親しみを持っていただきたい、という想いから生まれた、可愛い羊のキャラクターです。

ひと目見て「電話のサービス」だとわかっていただけるよう、ツノが受話器の形をしています。モコモコとした羊毛は雲（クラウド）、ビリビリきそうな尻尾はプロディライト独自のIP電話回線「IP-Line」をイメージし、まさにINNOVERAブランドを象徴するキャラクターとしてデザインされています。また、羊の気持ちが癒されるような穏やかな印象は、アフターサポートが充実していて安心してご利用いただけるINNOVERAの特長に繋がります。

羊という漢字は「吉祥」や「善」といった言葉に通じ、縁起の良いものとされていますが、INNOVERAもまた導入していただいた企業様に「選んでよかった」と言っていただける、良いサービスを届けるブランドであり続けます。

イノベッティの動画は現在、以下のリンク先でご覧いただけます。

ぜひ可愛い声もお聞きください。

URL：https://innovera.jp/?test=sitest

■多くの想いを乗せた「イノベッティ」誕生秘話

INNOVERAはプロディライトのフラッグシップサービスです。そのサービスを象徴するキャラクターを作成するにあたっての1番強い想いは「多くの方に愛されるキャラクターになってほしい」ということでした。そこでお客様の前に、まずは社内で愛されるキャラクターになることを目指し、カラーや名前は社内で公募いたしました。

その結果、カラーはINNOVERAのブランドカラーよりは少し明るいオレンジに、そして名前はイノベッティに決定。

社内公募には驚くほど多くのアイデアが寄せられ、予想よりもずっとたくさんの想いを乗せたキャラクターとして完成しました。

これから表舞台に出ていくイノベッティが、分かりやすくサービスを紹介し、多くの方に笑顔を届ける存在になれるよう、プロディライトは一丸となって各々の役割を全うしてまいります。

■INNOVERAとは

今年誕生10周年を迎えた、プロディライトの自社開発クラウドPBXです。これまで機器で提供されてきた電話装置（PBX）をクラウド上に構築し、市外局番の発着信をはじめとする固定電話の機能をスマホやPCでそのまま利用できる、クラウド型の電話システムです。リモートワークやフリーアドレスなどの多様な働き方にも対応できる上に、全通話録音やテキスト化、CRM（顧客管理）ツールとの連携など、クラウドシステムならではの高機能性も備えており、業務効率の改善にもお役立ていただけます。

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

