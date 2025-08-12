野球界の大物アンバサダーを持つ競合他社が商標出願！“プロ”草野球チーム「ベーチャン！」乗っ取り疑惑

株式会社 B.B.T.YouTubeチャンネル「プロ草野球チーム ベーチャン!」8月9日配信分サムネイル

2025年8月12日

株式会社B.B.T.

代表取締役 熊谷健太

株式会社B.B.T.（以下「当社」）は、当社が運営するプロ草野球チーム「ベーチャン！」およびブランド「BBCH」について、野球界の大物アンバサダーを抱える競合他社による商標出願を、2025年7月28日に特許庁公開情報により確認いたしました。

今回出願されている商標は「ベーチャン」であり、このまま登録が認められれば、チーム「ベーチャン！」は名称の使用を制限され、活動継続が困難になる恐れがあります。

一部では「ブランド乗っ取りではないか」という声も上がっており、SNS上では「#SAVEベーチャン」を合言葉に、すでに多くのファンや関係者がこの問題を拡散・議論しています。

「ベーチャン！」と「BBCH」について

「ベーチャン！」は全国大会優勝の実績を持ち、150km/h右腕の英太キャプテンをはじめ、実力派選手が揃うプロ草野球チームです。

芸人の兵頭てつ兄監督のもと、元社会人侍ジャパンの長谷川拓真選手や元プロ野球選手の田上健一氏など、経験豊富なメンバーが集結。

「趣味ではなく仕事として野球に挑戦する」をテーマに掲げ、草野球チームでありながら選手に報酬を支払うという、全国でも稀有な活動スタイルを貫いています。

「BBCH」は、ベーチャンの活動開始と同時に立ち上げた練習用品ブランドで、その売上はチーム活動の大きな資金源となっています。

兵頭てつ兄 監督キャプテン 千葉英太選手副キャプテン 長谷川拓真選手(元社会人侍ジャパン)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vi2Nd4Vfyl8 ]

YouTubeチャンネルプロ草野球チーム ベーチャン!8月9日配信

「【怒り】ベーチャン解散…その理由とは… 皆さんお願いです！助けてください！」

本件の経緯と懸念

特許庁の公開情報により、当社と同業界で事業を行い、野球界の大物アンバサダーを起用している競合他社が、当社チーム名およびブランド名を含む商標を出願している事実を確認しました。

この行為が不当競争防止法や商標法に抵触する可能性が高いと判断し、既に法的対応に着手しています。

当社の対応と呼びかけ

当社は専門家と連携し、差止請求や損害賠償請求を含む法的措置を迅速かつ徹底的に進めています。

同時に、この問題を広く知っていただくことで、野球チーム「ベーチャン！」の名前と活動を守り抜く決意です。

ファンや関係者、そして野球を愛するすべての方々にお願いです。

どうかこの事実を共有し、“プロ”草野球チーム「ベーチャン！」存続のための力となってください。

SNSでは #SAVEベーチャン をつけて声を上げていただければ幸いです。

以上