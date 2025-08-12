TERRAMASTER、Intel x86搭載F2-425 2ベイNASを新発表：高速性能をARMモデルと同価格で実現

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

2025年8月12日 - ネットワークストレージ業界をリードするTERRAMASTERは、新たに2ベイNAS「F2-425」(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHW4519X)を発表しました。

F2-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHW4519X)は、F2-210およびF2-212のアップグレードモデルであり、強力なIntel X86プロセッサを搭載しています。従来のARMベースモデルと比べて最大40％の性能向上を実現し、エントリーレベルながら高速アクセスと安定したデータ保護を提供。

さらに、省エネ設計により長時間の連続使用でも安心してご利用いただけます。

TERRAMASTER F2-425 製品の特徴

TNAS Mobileで快適なデバイス管理

TERRAMASTER F2-425- 高性能を実現しARMからの脱却写真や動画の保存・共有、バックアップなど、家庭ユーザーの多様なニーズに応えるコストパフォーマンスに優れたストレージソリューションです。Intel x86クアッドコアCPUと4GBメモリ、さらに2.5GbEポートを搭載。4K動画のエンコード・デコード性能に優れ、ホームバックアップやマルチメディアストリーミングに最適なパワフルNASです。- 圧倒的な大容量ストレージ最大60TB（2×30TBドライブ）をサポートし、2100万枚の写真「3MB」、6300万のドキュメント「1MB」、4.1万本のHD映画「1.5GB」、210万曲「30MB」のロスレス音源を余裕で保存。大容量データの一括管理に理想的です。- 企業レベルの堅牢なセキュリティRAID0、RAID1、JBOD、Single、TRAID/TRAID+(https://www.terra-master.com/jp/terramaster-traid)をサポートし、ディスク冗長性と効率を追求。256bit TLS暗号化やOTP二要素認証、セキュリティアイソレーションモード、TFSSスナップショットなど高度な保護機能でランサムウェアやサイバー攻撃から大切なデータを徹底防御します。- 家族のための安全で便利なデータ管理PC、Mac、スマホ、クラウドからのデータを一括管理可能。50以上の独立ユーザーアカウントによりプライバシーを確保しつつ、共有フォルダで簡単に家族やチームとのデータ共有を実現。思い出をまとめる専用アルバム機能も充実しています。- 多彩な家族向けマルチメディア機能4K動画のスムーズなデコードとuPnP/DLNA対応により、スマホやタブレット、Roku、Apple TV、スマートTVへのストリーミングも快適。F2-425は、Aria2、qBittorrent、Transmissionといった定番ダウンロードツールに対応。映画、音楽、ドキュメントなどあらゆるメディアファイルを高速かつ簡単にダウンロード可能です。さらに、Multimedia Server、Plex、Emby、Terra Photos、iTunes Serverなど豊富なマルチメディアアプリを搭載し、家族の動画や写真、音楽を簡単に管理・共有・再生できます。家庭用NASとして、家族の思い出をいつでも手軽に楽しめる環境を提供します。

刷新されたTNAS Mobileは、シンプルかつ美しいUIデザインを採用し、直感的な操作でTNASデバイスを手軽に管理可能。

モバイル写真バックアップやAIによるスマートな写真分類、ユーザー管理、ストレージ監視、個人・チームフォルダ管理、安全なボールト機能、管理者権限コントロールなど、多機能を一元化。

F2-425 AI

リモートアクセスやモバイルワークに最適で、快適なTNAS体験をサポートします。

思い出を大切な人と共有するために、共有名のカスタマイズ、アクセス期限、訪問回数制限、ダウンロード許可、パスワード保護など細やかな共有設定を実装。

強固なセキュリティと使いやすさを両立し、スマートに写真やファイルを共有できるホーム＆ビジネス向けのソリューションです。

内蔵ドライブのようなスムーズな管理

TNAS Mobile

PCからNASデータへのアクセスをより快適にするため、専用のTNAS PCクライアントを最適化しました。

TNAS PCは、コンピューターのファイルエクスプローラーにディスクとしてNASのファイルを表示し、ローカルファイルのように簡単に閲覧、検索、編集が可能です。

ワンクリックでNAS領域をローカルディスクにマッピング可能で、ストレージ容量の拡張も簡単。

大量の家族写真や動画データをまるでパソコンの内蔵ドライブのようにスムーズに管理できるため、快適なデータ活用をサポートします。

F2-425は、クリエイティブワーカーや個人ユーザーのために設計された、安全性・高速性・柔軟性を兼ね備えたデータストレージ＆マネジメントソリューションです。

デザイナー / イラストレーター：大容量のデザインファイルやイラスト素材を効率的に管理。2.5GbEの高速転送により制作フローをスムーズにし、いつでもデータを呼び出して修正・更新が可能。ファイルバージョンの混乱を防ぎます。

フォトグラファー / 映像クリエイター：RAWデータや4K/8K映像を安全に保存し、複数メンバーでの共同アクセスにも対応。

フリーランス / 個人ユーザー：仕事やプライベートのデータを一元管理し、外出先からでも安全にリモートアクセス。

ホームユーザー：写真、動画、音楽などをまとめて保存し、家族全員で共有できる専用ホームクラウドを構築。

販売情報

TERRAMASTERF2-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHW4519X)は、TERRAMASTER公式サイト(https://www.terra-master.com/jp/products/homesoho-nas/f2-1177.html)およびアマゾン(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHW4519X)にて販売中。2年間のグローバル保証と生涯テクニカルサポートが付帯し、安心してご利用いただけます。

TERRAMASTERテラマスター について

TERRAMASTERテラマスター は、ネットワーク接続ストレージ「NAS」や直接接続ストレージ「DAS」など、革新的なストレージ製品を提供するプロフェッショナルブランドです。世界40カ国以上で販売されています。このブランドは10年間にわたりストレージ技術を開発しており、映像撮影、小規模な音楽スタジオのポストプロダクション、少人数の制作チームのニーズ 、家庭ユーザー、中小企業、そして大企業など、さまざまな顧客のニーズに応えています。