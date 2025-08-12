灯白社、『Identity V 第五人格』2024秋季IJL AXIZ WAVE優勝記念グッズの企画・販売を担当

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、『Identity V 第五人格』の「2024年秋季第五人格IJL（IdentityV Japan League）」で優勝したeスポーツチームAXIZ WAVEの記念グッズ の企画および販売を担当いたしました。本グッズは、2025年6月13日（金）～7月31日（金）の期間に、オンラインで受注生産形式にて展開されました。

■取り組み概要

本グッズは、NetEase Gamesが開発・運営する大人気非対称対戦ゲーム『Identity V 第五人格』の「2024年秋季第五人格IJL（IdentityV Japan League）」で優勝を果たしAXIZ WAVEの功績を記念して制作されたものです。

・「2024年秋季第五人格IJL（IdentityV Japan League）」AXIZ WAVE優勝記念グッズの企画・商品化

・受注生産形式によるオンライン販売の設計と展開

ゲーム内の独特な世界観をリアルに再現し、ファンの皆様にお手元で楽しめるグッズづくりを目指しました。灯白社では、IPコンテンツの世界観に寄り添った空間演出・物販企画・体験設計を一貫して手がけております。展示会・ファンイベント・コラボレーション施策などに関するご相談は、公式サイト内お問い合わせよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ窓口：https://shop.wonder-story.jp/pages/hp-contact

■『Identity V 第五人格』とは

中国NetEase Gamesが開発した非対称対戦型マルチプレイゲームです。ゴシックなグラフィック、そしてミステリアスなストーリーがプレイヤーにかつてない刺激をもたらしてくれるでしょう。

公式HP：https://www.identityvgame.com/jp/

公式X：https://x.com/IdentityVJP

■第五人格IJLについて

「IdentityＶ Japan League」はプロチームが集まる日本地域における最高レベルの第五人格公式大会です。Arneb with WoG、AXIZ WAVE、DetonatioN FocusMe、FENNEL、QTDIG、REJECT、SCARZ、ZETA DIVISION の8つのトップレベルのプロチームが参加しています。「IdentityＶ Japan League」は毎年二回開催し、総インプレッション数は10億を超えています。

公式HP：https://www.identityv.jp/IJLleague/

公式X：https://x.com/IdentityVChamp

■株式会社灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：渋谷区桜丘町16－13桜丘フロントIIビル

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://shop.wonder-story.jp/pages/hp