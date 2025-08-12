ORICO 1TB ポータブルSSDが期間限定で40%OFF！高速2000MB/s転送で大容量データも瞬時に処理

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO 1TB 外付けSSDは、USB 3.2 Gen2x2対応で最大2000MB/sの超高速転送を実現するポータブルSSD。20Gbps USB Type-Cケーブル付属で、4K動画編集や大容量ゲームデータの転送もスムーズに行えます。コンパクトで軽量な設計ながら、耐衝撃性に優れ、外出先での使用にも最適です。

現在、2025年8月18日まで、Amazonにて20%クーポン+20%割引コード「ORICOM2020」を適用すると、通常価格16,800円が40%OFFの10,080円で購入可能！この機会に高速ストレージを手に入れよう！

キャンペーン期間：2024年8月11日から2024年8月18日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPS6TP2Y

クーポンコード：ORICOM2020（20%クーポン + 20%割引コード）

割引き前の価格：16,800円

割引き後の価格：10,080円

製品ハイライト

- 2000MB/秒、アイデアを一瞬で共有

データ転送を数秒で測定、最高速度は2000MB/秒に達し、1分以内に100GBを移動できます。 遅延のない即時編集により、デザインのインスピレーションを自由に文書化できます。

- デジタルの世界を広げましょう

この外付けソリッドステートドライブは、USB-A/USB-Cデバイスに接続して再生でき、メモリ不足の問題をすぐに解決できます。ORICOポータブルSSDは、コンテンツクリエイターにとって理想的な選択肢です。

- どこへ行くか

USBスティックのサイズに似た軽量でスリムなデザイン (3.18 x 1.75 x 0.47インチ、0.25ポンド)。 ポケットやブリーフケースに簡単に入れて、データとともに旅行を楽しむことができます。

- 強力で信頼性

ORICOポータブルSSDは防塵性と落下性を備え、過酷な環境でもデータセキュリティを確保し、データ損失の手間を省きます。 アウトドアアドベンチャーや日々のチャレンジに最適です。

ORICO B5PLUS 256GB ポータブルSSDがお得！最大26%OFF

ORICO B5PLUS 256GB 外付けSSDは、最大460MB/sの高速転送を実現するマルチデバイス対応モデル。5Gbps USB Type-Cケーブル付属で、スマートフォン・タブレット・ノートPCなど様々なデバイスとシームレスに接続可能。コンパクトなボディ（35g）ながら、高い耐久性を備えた信頼性の高いストレージソリューションです。

「ORICO B5PLUS 256GB」の割引情報は以下の通りです：

キャンペーン期間：2024年8月11日から2024年8月21日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHZVY5VM

クーポンコード：ORICOB5P256 （16%期間限定割引+10%コード）

割引き前の価格：4999円

割引き後の価格：3780円

