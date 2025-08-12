ORICO 1TB ポータブルSSDが期間限定で40%OFF！高速2000MB/s転送で大容量データも瞬時に処理
ORICO 1TB 外付けSSDは、USB 3.2 Gen2x2対応で最大2000MB/sの超高速転送を実現するポータブルSSD。20Gbps USB Type-Cケーブル付属で、4K動画編集や大容量ゲームデータの転送もスムーズに行えます。コンパクトで軽量な設計ながら、耐衝撃性に優れ、外出先での使用にも最適です。
現在、2025年8月18日まで、Amazonにて20%クーポン+20%割引コード「ORICOM2020」を適用すると、通常価格16,800円が40%OFFの10,080円で購入可能！この機会に高速ストレージを手に入れよう！
キャンペーン期間：2024年8月11日から2024年8月18日まで
購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPS6TP2Y
クーポンコード：ORICOM2020（20%クーポン + 20%割引コード）
割引き前の価格：16,800円
割引き後の価格：10,080円
製品ハイライト
- 2000MB/秒、アイデアを一瞬で共有
データ転送を数秒で測定、最高速度は2000MB/秒に達し、1分以内に100GBを移動できます。 遅延のない即時編集により、デザインのインスピレーションを自由に文書化できます。
- デジタルの世界を広げましょう
この外付けソリッドステートドライブは、USB-A/USB-Cデバイスに接続して再生でき、メモリ不足の問題をすぐに解決できます。ORICOポータブルSSDは、コンテンツクリエイターにとって理想的な選択肢です。
- どこへ行くか
USBスティックのサイズに似た軽量でスリムなデザイン (3.18 x 1.75 x 0.47インチ、0.25ポンド)。 ポケットやブリーフケースに簡単に入れて、データとともに旅行を楽しむことができます。
- 強力で信頼性
ORICOポータブルSSDは防塵性と落下性を備え、過酷な環境でもデータセキュリティを確保し、データ損失の手間を省きます。 アウトドアアドベンチャーや日々のチャレンジに最適です。
他の製品情報
ORICO B5PLUS 256GB ポータブルSSDがお得！最大26%OFF
ORICO B5PLUS 256GB 外付けSSDは、最大460MB/sの高速転送を実現するマルチデバイス対応モデル。5Gbps USB Type-Cケーブル付属で、スマートフォン・タブレット・ノートPCなど様々なデバイスとシームレスに接続可能。コンパクトなボディ（35g）ながら、高い耐久性を備えた信頼性の高いストレージソリューションです。
「ORICO B5PLUS 256GB」の割引情報は以下の通りです：
キャンペーン期間：2024年8月11日から2024年8月21日まで
購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHZVY5VM
クーポンコード：ORICOB5P256 （16%期間限定割引+10%コード）
割引き前の価格：4999円
割引き後の価格：3780円
【製品に関するお問い合わせ】
会社名：オリコジャパン株式会社
E-mail：oricoglobal@orico.cc
公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)
X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_
instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global
