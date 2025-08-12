【40％OFFセール】102g超軽量！ケーブル不要のTYPE-C一体型モバイルバッテリー、iPhone＆Apple Watch同時充電対応
本製品(https://amzn.to/41BZBtd)は、TYPE-Cコネクターを本体に内蔵し、スマートフォンに直接接続して充電可能。さらにApple Watchも同時に充電でき、ケーブルを持ち歩く必要がありません。外出先や旅行先、災害時の備えとしても活躍します。
製品の特長
ケーブル不要・TYPE-C一体型：スマホへ直接差し込んで充電可能
2本ケーブル内蔵＆パススルー対応：iPhone/AndroidとApple Watch同時充電
超軽量102g＆コンパクトサイズ：ポケットやバッグにすっきり収納
5000mAh容量＆3A急速充電：日常使いから災害時まで安心
6色展開：ファッションや気分に合わせて選べるカラーバリエーション
製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/61_1_a7f2029418bd3b2cc9f717853487b277.jpg?v=202508131255 ]
セール詳細
期間：2025年8月12日（火）～8月25日（月）
割引率：40％OFF(https://amzn.to/41BZBtd)
価格：通常4,089円 → セール価格 2,787円(https://amzn.to/41BZBtd)
購入リンク：https://amzn.to/41BZBtd
数量限定のため、完売前にぜひお早めにチェックを！
対象商品ページ：https://amzn.to/41BZBtd
