Ulanzi¿Íµ¤µ¡ºà¤ò¼«Í³¤Ë»î¤»¤ë¡ª8/20¡¦21 Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¥·¥çー¥ëー¥à¤ÇÂÎ´¶¥¤¥Ù¥ó¥È
»°µÓ¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¹¥Þ¥Û¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤µ¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥óÈ¯¤Î±ÇÁü»£±Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÈUlanzi¡Ê¥¦¥é¥ó¥¸¡Ë¡É¡£¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
YouTuber¡¦TikToker¡¦Vlogger¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²èÀ©ºî¼Ô¡¦¼Ì¿¿·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤«¤éÆ°²èÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½é¿´¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¥·¥çー¥ëー¥àÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥¯¡¦¾ÈÌÀ¡¦»°µÓ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´Ê°×»£±Æ¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UlanziËÜ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÍèÆü¡ªÅö¼ÒYouTuber¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤â¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£µ¡ºàÁª¤Ó¤ä»£±Æ¼êË¡¡¦À©ºî¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Î¤´Íè¾ì¤âÂç´¿·Þ¡ª
Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤äÃêÁª´ë²è¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ìÆÃÅµ
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç»È¤¨¤ë¡ÖUlanziÀ½ÉÊ5%OFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Þ¤¿¤ÏSNS¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖUlanziÆÃÀ½¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¤¥áー¥¸¡Êº¸¡§¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡¡±¦¡§¥ê¥¹¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ÏÀÇ¹þ5,000±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¤¯¤¸°ú¤¤ò¼Â»Ü¡£ÃêÁª¤Ç15Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¹¥Þ¥Û»°µÓ¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥éÍÑ¥ß¥Ë»°µÓ¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
ÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Æü»þ
2025Ç¯8·î20Æü(¿å) 13¡§00～18¡§00
2025Ç¯8·î21Æü(ÌÚ) 10¡§00～18¡§00
¢¨Î¾Æü¤È¤â¤ËÍ½ÌóÉÔÍ×¤Î¼«Í³Æþ¾ì¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨Í½Äêµ¡
Ulanzi L096 AL60 60W¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥¿¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È(https://www.system5.jp/products/n_1207392)
Ulanzi L132 VL119 10W RGB¥é¥¤¥È¥ï¥ó¥É(https://www.system5.jp/products/n_1207386)
Ulanzi C039 DJI Osmo Pocket 3ÍÑ¥ß¥Ë»°µÓ PK-08(https://www.system5.jp/products/n_1198870)
Ulanzi C043 DJI Osmo Pocket 3ÍÑArri °ÌÃÖ·è¤á¥Ùー¥¹ PK-11(https://www.system5.jp/products/n_1198869)
Ulanzi T088 TH04 ¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥«¥á¥é¥Þ¥¦¥ó¥È(https://www.system5.jp/products/n_1206854)
Ulanzi C036 UKA06 ¥¦¥«¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×(https://www.system5.jp/products/n_1207391)
Ulanzi 2638 R094 ¥Üー¥ë¥Ø¥Ã¥ÉÉÕ¤Â¿µ¡Ç½¥«¥Ë·Á¥¯¥é¥ó¥×(https://www.system5.jp/products/n_1167677)
Ulanzi C067GBB1 Ulanzi ¶¯ÎÏÅÅÆ°¥¨¥¢¥À¥¹¥¿ー (¹õ)(https://www.system5.jp/products/n_1185434)
Ulanzi B121 BP04 ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ 25L(https://www.system5.jp/products/n_1210476)
Ulanzi B170 BP15 Æ©ÌÀ¥¹¥È¥ìー¥¸¥Ð¥Ã¥°(L)(https://www.system5.jp/products/n_1210444)
Ulanzi A050 QT03 SSD¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ãーÉÕ¤¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(https://www.system5.jp/products/n_1210442)
Â¾
²ñ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö ¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖPROGEARÈ¾Â¢Ìç¡×
¢©102-0093 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®1-2-10 Ê¿²ÏÄ®Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ó¥ë1³¬
Åìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¡ÖÈ¾Â¢Ìç±Ø¡×6ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡Ö¹íÄ®±Ø¡×1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
²ñ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤äÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://info.system5.jp/proseminar/archives/27340
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1989Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿ÊüÁ÷¶ÈÌ³ÍÑ±ÇÁü¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ò¸Ø¤ë±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¸þ¤±¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖSYSTEM5.jp¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¡ºàÈÎÇä¤äµ»½Ñ¥»¥ß¥ÊーÅù¡¢³Æ¼ïÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¤Ç¤Ï±ÇÁüµ¡´ï¡¦²»¶Áµ¡´ï¤ÎÀìÌç¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖPROGEARÈ¾Â¢Ìç¡×¤ò±¿±Ä¡£³Æ¼ïµ¡ºà¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊSystem5 Co., Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Àî ¹ÔÍÎ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ¢©102-0093 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®1-2-10 Ê¿²ÏÄ®Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ó¥ë1³¬
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.system5.jp/