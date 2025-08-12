UntroD Capital Japan¤¬¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò51.55²¯±ß¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯¥íー¥º
UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥ó¥È¥í¥Ã¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÊÅÄ¶ÇÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¾å¾ì¤ÈÈó¾å¾ì¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È·¿¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ¥ê¥¿ー¥ó¤Ë²Ã¤¨¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤ÎºÇ½ª¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤ò´°Î»¤·¡¢½Ð»ñÁí³Û¤¬51.55²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»²²è
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎºÇ½ª¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë5¼Ò¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²è´ë¶È¤È¶¦¤ËÃÏµå¤ä¿ÍÎà¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¾å¾ì¸å¤â¹¹¤Ê¤ë¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò¹Åç¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡Ë
- »°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
- ¥°¥êー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
- ¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë
¢¨1¡¡UntroD Capital Japan¤¬¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò40²¯±ß¤Ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º(https://untrod.inc/news/1485/)
Ì¤¾å¾ì¤«¤é¾å¾ì¸å¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç
¾å¾ìÁ°¸å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ï¡¢¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎÀ®Ä¹»ñ¶â¤Î¶¡µëÉÔÂ¡¢¥¹¥âー¥ëIPO¡¢ÀÈ¼å¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¾å¾ì¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¾å¾ì¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÅê»ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤IPO¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾å¾ìÁ°¤«¤é¾å¾ì¸å°ìÄê´ü´Ö¤ÎÊÝÍ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹´ü¤Î»ñ¶â¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCEO·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÃÓ¹Ì÷¡¢°Ê²¼¡ÖÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ë¤È¶¨¶È¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ»Ù±ç¤Î·Ð¸³ÃÎ¤ÈÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¾å¾ì´ë¶È¤È¤ÎÂÐÏÃ¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤¾å¾ì¤«¤é¾å¾ì¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ë¸Â¤é¤º¹âÅÙ¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤ØÅê»ñ
Åö¼Ò¤Ï2015Ç¯¤è¤ê¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿VC¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÃÏµå¤ä¿ÍÎà¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯·¿¤Î³×¿·Åª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¤Î¥êー¥ÉÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ä¿ÍÎà¤Î·ò¹¯¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¡Ê¢¨2¡Ë»Ô¾ì¤Î¹¹¤Ê¤ë°éÀ®¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅê»ñ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡2023Ç¯11·î30Æü¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¶¯²½¡¦¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆIMPACTLAKE¤È¶¨¶È³«»Ï ¡×(https://untrod.inc/news/1029/)
¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È
- ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë
- »°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò¹Åç¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë
- Åìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
- »°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
- »°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
- ½»Í§ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë
- ¥°¥êー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
- ¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë
¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×- ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§UntroDÌîÂ¼¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
- Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡§UntroDÌîÂ¼¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¡ÊLLP¡Ë
- Åê»ñÂÐ¾Ý¡§ÃÏµå¤ä¿ÍÎà¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤ß¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê³×¿·Åªµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¹ñÆâ¤Î¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡Ê¼ç¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Ð¥¤¥ª¡¢±§Ãè¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢ÇÀ¶È¡¢°åÎÅ¡¢³¤ÍÎ¡¢´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¿·ÁÇºà¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡ËÊÂ¤Ó¤ËÃÏµå´Ä¶¤ä¿ÍÎà¤Î·ò¹¯¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È
- Åê»ñ¥¹¥Æー¥¸¡§³ô¼°¸ø³«¡ÊIPO¡Ë¤Î³¸Á³À¤¬¹â¤¤¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥é¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Ëô¤Ï¥³ー¥Êー¥¹¥Èー¥óÅê»ñ¡Ê¢¨3¡Ë
- ±¿ÍÑ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î¤è¤êºÇÂç8Ç¯´Ö¡ÊºÇÂç2Ç¯¤Î±äÄ¹²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
¢¨3¡¡IPO¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬Á°¤â¤Ã¤Æ¡Ö´Ø¿´¤ÎÉ½ÌÀ¡ÊIndication of Interest¡¢IOI¡Ë¡×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ìÄê¤Î³ô¼°¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö¿Æ°ú¤±¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÅê»ñ¼êË¡
UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥ó¥È¥í¥Ã¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ª¤è¤ÓXIF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃÏµå¤ä¿ÍÎà¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯·¿¤Î³×¿·Åª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¥êー¥ÉÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ～4¹æ¡ÊÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ¡¦2¹æ¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥°¥íー¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ¡ÊÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢±¿ÍÑÁí³Û¤Ï400²¯±ß°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ñËÜ¤¬Î®¤ì¤Ë¤¯¤¤Ì¤Æ§ÎÎ°è¤ËÃ¯¤è¤ê¤âºÇ½é¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î·ÐºÑÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ñËÜ¤ä¿Íºà¤¬¶¡µë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë»ýÂ³Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ßÁÏ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤½¤Î°Õ»Ö¤ò¤è¤ê°ìÁØÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌ¤Æ§¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖUntroD¡×¤ò¼ÒÌ¾¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢2024Ç¯6·î¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
XIF¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCEO·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÃÓ¹Ì÷¡¢°Ê²¼¡ÖÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ë¤ò¶¦Æ±GP¤È¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ»Ù±ç¤Î·Ð¸³ÃÎ¤ÈÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¾å¾ì´ë¶È¤È¤ÎÂÐÏÃ¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤IPO¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ØÄ¹´ü¤Î»ñ¶â¤ò¶¡µë¤·¡¢¾å¾ì¸å¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤·¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏµå¤ä¿ÍÎà¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¡¢¾å¾ì¸å¤â¹¹¤Ê¤ë¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÅê»ñÊÂ¤Ó¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤Î»Ô¾ì¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅê»ñ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://untrod.inc
