【兵庫県神戸市】販売用不動産の売却に関するお知らせ

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：河本幸士郎、以下「当社」）は、このたび、当社の連結子会社であるfav hospitality group株式会社（以下「FHG」）が2025年4月25日付プレスリリースにて取得を発表し、推進しておりました「神戸ホテルリブランドプロジェクト」につきまして、プロジェクト資産の売却が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本物件は引き続きFHGがリノベーションおよびリブランディング等を行い、当該エリアにおけるホテル開発を推進してまいります。

1. 売却先および売却価格

売却先および売却価格につきましては、FHGと取引先との守秘義務契約により公表を控えさせていただきます。なお、当社およびFHGと取引先との間には、記載すべき資本関係、人的関係はなく、属性について問題はありません。

2. 今後の見通し

本件土地の売却につきましては、2025年8月期連結業績予想に織り込み済です。なお、履行義務の充足（売却決済）時点に売上を計上しております。

■ホテル開発予定案件一覧

■ホテル運営中施設一覧

会社情報

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 22階

資 本 金：185億4083万円（資本準備金含む）※2025年2月末日現在

従業員数：295名（単独）※2025年2月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）