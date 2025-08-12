ココペリ初となる日本・タイの中小企業によるリアル商談会を開催、64商談が実施されました！

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤繁）は、中小企業の新たな商談機会創出に向けた全国規模の商談会イベント『第4回えんむすBA ～中部地方から全国につながるオンライン商談会～』にて、2025年8月7日（木）にタイの中小企業と日本の中小企業によるリアル商談会を開催しました。

イベントの結果

本イベントでは、タイの中小企業振興庁（OSMEP）から推薦を受けたタイの中小企業13社が来日し、日本からは中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」の会員企業が参加し、合計64件のリアル商談会が開催されました。

実施後のアンケートで、参加された企業様からは「良いサプライヤーに出会えたので良かった」「試食して自社の商品とマッチすると感じたため、今後のお取引を検討したい」「実際に対面で商品を見ながら商談ができたことで意思疎通がしやすかった」など好評のお声を多数いただいております。

また、株式会社ノーパット（東京都千代田区、代表取締役：久保 勇太）がタイ企業向けにセミナーを開催し、タイ企業が日本市場に参入する際に押さえておくべきポイントや、日本特有の商習慣、物流・通関の流れなど、実務に即した具体的な内容についてご説明いただきました。

当社では引き続き日・タイ間での中小企業の国際取引を推進し、BtoBビジネスマッチングプラットフォームにおいて日本発のグローバルスタンダードを目指します。

リアル会場での商談会の様子今後について

当社では、2025年6月に海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」をシステムリリースいたしました。本サービスは、日本企業と海外企業が国境や言語の垣根を越えて出会い、ビジネスの可能性を広げるための新たなサービスです。

今回実施した商談会は、その第一歩となる取り組みであり、中小企業の海外取引に関するニーズの高さを実証する機会となりました。両国の中小企業が直接対話し、具体的なビジネスに向けて一歩を踏み出したことは、今後のさらなる展開への大きな足がかりです。

今後は、すでに「BIG ADVANCE GLOBAL」に参画を表明いただいている金融機関をはじめ、随時サービス提供を開始してまいります。

BIG ADVANCE GLOBAL サービスサイト：https://bigadvanceglobal.com/jp/





■ご参考プレスリリース：

・「BIG ADVANCE GLOBAL」システムリリースのお知らせ(https://www.kokopelli-inc.com/all/release/5703/)



名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」 https://bigadvance.jp/