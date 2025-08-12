「ちば興銀アプリ」で暮らしに寄り添ったサービスの提供を開始

株式会社千葉興業銀行

株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、これまでスマートフォンでさまざまな金融サービスをご利用いただけるよう、ちば興銀アプリの機能改善を進めてまいりました。今般、2025年８月18日（月）から、個人のお客さまを対象として、より暮らしに寄り添った非金融サービス「生活サービス」の提供を開始しますのでお知らせいたします。

ライフプランのシミュレーションを通じた生活設計のサポートをはじめ、当行が運営する地域情報サイト「ちばトク！」に掲載している地域企業、クーポン、イベントなどの情報、お金や暮らしに関するお役立ち情報をお届けします。「生活サービス」では閲覧状況や「マイデータ」へ追加の情報をご入力いただくことで、お客さまに合わせた情報を発信してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114396/table/23_1_887d0b743411eeb28e3d7cefc6c893c2.jpg?v=202508120726 ]

本サービスでは地域企業や自治体を対象とした広告サービス機能も備えており、今後、地域企業の認知向上や地元住民のみなさまへの情報発信をサポートしながら、「ちばトク！」クーポン利用促進につなげる等、地域経済の活性化を図ってまいります。