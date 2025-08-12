「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ

ライク株式会社

保育・人材・介護の事業を展開するライク株式会社（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長 グループCEO：岡本 泰彦、以下 当社）は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が共同で算出する「JPX日経中小型株指数」の2025年度（2025年８月29日～2026年８月28日）の構成銘柄として選定されましたので、お知らせいたします。

当社の「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定は、2021年度より5年連続となります。

■「JPX日経中小型株指数」とは

「JPX日経中小型株指数」は、「投資者にとって投資魅力の高い会社」を構成銘柄とする「JPX日経インデックス400」と同じコンセプトを中小型株に適用することで、資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っている企業を選定するとともに、こうした意識をより広範な企業に普及・促進を図ることを目指すものです。併せて、こうした企業への投資者の投資ニーズにこたえることを企図しています。

■構成銘柄の選定について

構成銘柄は、東京証券取引所の全市場（プライム・スタンダード・グロース）の普通株式を対象に、時価総額や市場での取引量といった基準で候補を絞り込みます。その後、3年平均ROEや3年累積営業利益による数値評価に加え、女性役員の登用など企業の取り組みを評価項目として加点し、総合評価の上位200銘柄を選出しています。

日頃より当社をご支援いただいている多くの皆様に感謝申し上げます。今回の選定を励みに、より多くの投資家の皆様に関心をお寄せいただき、そのご期待に応えられる企業であり続けるため、一層の企業価値向上に努めてまいります。引き続きのご支援をお願い申し上げます。

【ご参考】「JPX日経中小型株指数」の概要（株式会社東京証券取引所のホームページ）

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html

■ライクグループについて

ライクグループは、 “人”を軸に、「保育」「人材」「介護」の3事業を展開し、子育て支援サービス事業・総合人材サービス事業・介護関連サービス事業を行うことで、”世の中になくてはならない企業グループ”を目指しております。

子育て支援サービス事業では、419ヶ所の認可保育園・学童クラブ等・事業所内保育施設の運営を行い、総合人材サービス事業では、モバイル、物流・製造、コールセンター、保育・介護、建設業界といった、社会インフラを支える業界における就業人口の増加に注力しております。

介護関連サービス事業では、医療連携を強みとし、お看取りまで行う介護付き有料老人ホーム等を25ヶ所運営。「...planning the Future ～人を活かし、未来を創造する～」を理念に、事業を拡大させることによって、持続可能な社会の実現を目指しております。

■会社概要

商号：ライク株式会社

代表者：代表取締役会長兼社長 グループCEO 岡本 泰彦

所在地：〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト17階

設立：1993年9月

事業内容：子育て支援サービス・総合人材サービス・介護関連サービスを営む事業会社を擁する持株会社

資本金：1,548百万円

URL：https://www.like-gr.co.jp/