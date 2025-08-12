『月姫 -A piece of blue glass moon-』より、「アルクェイド」を刺繍で再現したワークシャツや、「ネコアルク」の新作Tシャツなどが新登場！コミケ先行販売！【株式会社コスパ】

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松永芳幸）は、『月姫 -A piece of blue glass moon-』新グッズを発表した。





『月姫 -A piece of blue glass moon-』より、


「アルクェイド」を緻密な刺繍で再現したワークシャツやフルグラフィックドライパーカー、


「ネコアルク」の新作Tシャツやアクリルスタンドなどの新作グッズが二次元コスパから登場。



・★限定★アルクェイド・ブリュンスタッド 刺繍ワークシャツ


・アルクェイド・ブリュンスタッド フルグラフィックドライパーカー


・アルクェイド・ブリュンスタッド フルグラフィックTシャツ


・ネコアルク ニュースペーパーバッグ


・GOD CAT ネコアルク ドライTシャツ


・アルクェイド・ブリュンスタッド ロングスカート アクリルスタンド


これら6点の商品は〈コミックマーケット106〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1411］で先行販売いたします。


『月姫 -A piece of blue glass moon-』先行販売情報


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/special/comiket/




また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売分のご予約受付中です。


発売日は＜2025年11月中旬・12月下旬＞予定です。


【二次元コスパ】／『月姫 -A piece of blue glass moon-』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/03164/mode/title




商品情報

■★限定★アルクェイド・ブリュンスタッド 刺繍ワークシャツ

★限定★アルクェイド・ブリュンスタッド 刺繍ワークシャツ

一般販売：2025年11月中旬


サイズ：M/L/XL/XXL


カラー：GRAY


価格：16,500円（税込）



限定品【期間限定商品】


こちらの商品は2026年11月までの限定販売となります。


2026年11月以降、在庫がなくなり次第販売終了となります。



＜先行販売情報＞


こちらの商品は下記イベントでの初出し商品です。


・2025年8月16日（土）・17日（日） 〈コミックマーケット106〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1411］




工芸品を着る満足感をあなたに。


“アルクェイド・ブリュンスタッド”を10万ステッチもの緻密な桐生刺繍で再現！









・10万ステッチ以上の密度で『アルクェイド・ブリュンスタッド』を再現。着た時の満足感がプリントとは一味違う刺繍ワークシャツ。


・伝統的な刺繍の名産地群馬県「桐生市」産で高品質、高密度な仕上がり。


・糸の方向による光沢の差や立体感により、表情や髪の流れ、衣装の質感を高密度かつ繊細に表現。


・フロントデザインは専用のジャカードタグを縫い付け、高級感ある仕上がりに。


・耐久性がありながら、かろやかなで着心地の良い生地を使用。


・イベントでも日常でも、ずっしりとキャラの存在感を背中に感じながら身に纏えるワークシャツは、あなたにとって特別な一着になります。





■アルクェイド・ブリュンスタッド フルグラフィックドライパーカー

一般販売：2025年11月中旬


先行販売：2025年8月16日（土）・17日（日）〈コミックマーケット106〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1411］


サイズ：M/L/XL/XXL


価格：11,000円（税込）



ドライ素材でサラっと快適！


ライブやイベントでも活躍。



・耐熱ドレスのアルクェイドが涼しげな色合いでデザインされたフルグラフィックドライパーカー！


・シワになりにくく、色落ちにも強い、光沢を抑えたポリエステル生地を使用。


・速乾性も高くライブやイベントにもぴったり！またトレーニング・ランニング時に羽織るのにも最適です。


・ポリエステルならではの、あざやかな発色と精密なディティールが楽しめます。


・もちろん、普段使いや部屋着としてもオススメです。




■アルクェイド・ブリュンスタッド フルグラフィックTシャツ

一般販売：2025年11月中旬


先行販売：2025年8月16日（土）・17日（日）〈コミックマーケット106〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1411］


サイズ：S/M/L/XL　※Sサイズにつきましては先行販売はございません。


カラー：WHITE


価格：6,930円（税込）



月を背にしたアルクェイドのイラストが際立つ一枚。



・肌触りが良く柔らかい着心地の、綿100％の生地を使用。


・アウターを羽織り、チラ見せすれば個性的なインナーに！



※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。


※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分に若干のカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。




■アルクェイド・ブリュンスタッド ロングスカート アクリルスタンド

一般販売：2025年11月中旬


先行販売：2025年8月16日（土）・17日（日）〈コミックマーケット106〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1411］


サイズ：［本体］14cm×10cm以内、［台座］5cm×5cm以内　※商品によって異なります


価格：1,650円（税込）



ロングスカートをたなびかせたアルクェイドの凛々しさをたっぷり楽しめます！



・土台は「月」をイメージ。別売りの月姫アクリルスタンドシリーズと併せて飾ると楽しさ倍増！





■ネコアルク ワンポイント刺繍Tシャツ

発売日：2025年12月下旬


サイズ：S/M/L/XL


カラー：INDIGO/LIGHT GRAY


価格：3,960円（税込）



タフで着心地の良いボディにネコアルクの刺繍が映える一枚



・着心地と頑丈さを兼ね備えた5.6オンスの生地




■ネコアルク ニュースペーパーバッグ

一般販売：2025年11月中旬


先行販売：2025年8月16日（土）・17日（日）〈コミックマーケット106〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1411］


サイズ：［本体］（約）45×36×16cm、［ポケットサイズ］（約）13×19cm綿100％


カラー：BLACK


価格：3,960円（税込）



ヴィンテージテイストの大容量バッグ！



・欧米の新聞配達員が使うカバンをモチーフにしたニュースペーパーバッグ。


・マチ付きで大容量。A3サイズの書類等も入ります。


・幅のあるショルダーベルトは、肩への負担を軽減します。


・開け口にはスナップボタンを採用し、中の荷物が落ちにくい仕様に。


・キーホルダーやカラビナを取り付けられる便利なDカン付き。


・内ポケット付きで、スマートフォンなどのちょっとした小物の収納に便利です。


・厚手で丈夫なコットンキャンバス生地を採用。耐久性にも優れています。




■GOD CAT ネコアルク ドライTシャツ

一般販売：2025年11月中旬


先行販売：2025年8月16日（土）・17日（日）〈コミックマーケット106〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1411］


サイズ：S/M/L/XL　※Sサイズにつきましては先行販売はございません。


カラー：BLACK


価格：3,520円（税込）



※特別翻訳：わたしはネコの神です



吸水速乾＆UVカット効果で


夏やスポーツ中も快適に！



・吸水・速乾性能抜群な高機能Tシャツ。


・「UPF50＋」UVカット率95％以上の紫外線カット効果を備えています。


・汗をかいてもベタつかず、暑い日でも快適な着心地。


・洗濯後は乾きやすく、毎日の着用や運動にも最適な一枚です。




■ネコアルク アクリルブロックフィギュア

発売日：2025年11月中旬


サイズ：60mm程度


価格：880円（税込）



厚さ8mmでしっかり自立。


ミニサイズなのでお出かけもディスプレイも気軽に楽しめます。



・土台不要＆コンパクトなサイズで飾る場所を選ばないアクリルブロックフィギュア。


・いっしょにおでかけするのもオススメ。




【基本予約受付期間】～2025年9月7日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。



※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。


※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。


※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。





---------------------------------------


(C)TYPE-MOON


----------------------------------------




発売元：株式会社コスパ


ブランド：二次元コスパ


┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



