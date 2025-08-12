【8月20日（水）、8月28日（木）12:00～ 無料オンラインセミナー】激変する出版業界を生き抜く鍵！海外事例に学ぶ生成AI活用の最前線

株式会社メタリアル

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、無料オンラインセミナー「激変する出版業界を生き抜く鍵！海外事例に学ぶ生成AI活用の最前線」を8月20日（水）および8月28日（木）に開催いたします。

※両日とも同一内容です。

近年、生成AIの進化は目覚ましく、多くの業界で業務のあり方を変えつつあります。

出版業界においても、市場分析に始まり、コンテンツ制作から編集、マーケティングまで、その活用可能性が議論されており、時代に取り残されないためには生成AIの最新状況を把握することは必須と言えます。

本ウェビナーでは、すでに生成AIを導入し、成果を上げている海外出版社の具体的な事例を徹底的に解説し、明日から使える実践的なヒントをお届けします。

◆このような方にオススメ◆

- AIがもたらす出版業界の変化に危機感を感じている経営者、事業責任者の方- 編集・制作業務の効率化、働き方改革を進めたい編集者、ディレクターの方- 出版業界でマーケティング手法や読者との接点を探している宣伝・営業担当者の方- 生成AIの導入を検討しているが、具体的な活用方法や事例がわからず悩んでいる方

＜アジェンダ＞

- AI業界の最新動向をギュッと10分でレビュー- 出版業界が直面する課題と生成AIの可能性- 海外出版社の事例に学ぶ生成AI活用法- 日本企業が生成AI導入を成功させる為の注意点と落とし穴※アジェンダは当日の状況によって変更となる場合があります。

＜開催概要＞

【開催日時】1日目：2025年8月20日（水）12：00～13：00

2日目：2025年8月28日（木）12：00～13：00

【開催場所】オンライン（Microsoft Teams使用）

【登壇者】 三好 真（株式会社メタリアル 株式会社ロゼッタ／最高戦略責任者）

【参加費】 無料

お申し込みはこちら

1日目：https://events.teams.microsoft.com/event/598b3b52-5283-4a4e-b1ed-57ece67d1a1d@0963a0b6-b8bc-4d20-8445-8f5be2c64f46/registration?mkt_tok=OTg2LVBSTC04MzcAAAGcOvHyB1g4FItSNT0mQFBDVaWTDGt-Gw2EIB2PxJmSPlGsyhcbphmK85ETsSol4eji7nZrNt9BHh8TKpzjQ9E

2日目：https://events.teams.microsoft.com/event/137f363e-3584-48f8-9586-03d7d8eccb62@0963a0b6-b8bc-4d20-8445-8f5be2c64f46/registration?mkt_tok=OTg2LVBSTC04MzcAAAGcOvHyB8vBhDIAh7XGamQndQ3ZRhGkEE3C4RXn5_9xKo0uJnX4nUj5Ba5WQ9pmaVu0J1Iz6wrF_z0tj2En-U8

＜登壇者 三好 真（みよし まこと）プロフィール＞

慶應義塾大学在学中に起業・事業売却後、デロイトトーマツコンサルティングでのグローバル戦略経験を経て、Google合同会社ではAPAC・北米市場向け成長支援に従事。

現在は株式会社メタリアルのCSOとして、採用・M&A・事業開発から組織戦略まで幅広く担当。

東南アジアのリアルなAI活用現場に精通したプロフェッショナルです。

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名：株式会社メタリアル

URL：https://www.metareal.jp/

所在地：東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル

代表者：代表取締役 五石 順一

設立：2004年2月

事業内容：業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先：pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI翻訳「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名：株式会社ロゼッタ

URL：https://www.rozetta.jp/

代表者：代表取締役 五石 順一

事業内容：AI翻訳および専門文書AIの開発・運営