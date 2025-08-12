大人気の『551HORAI』やひんやりスイーツが楽しめる！「第４2回全国うまいもの大会」が大丸福岡天神店で開催
全国27都道府県から53店舗の人気グルメが勢揃いする『第42回全国うまいもの大会』 が大丸福岡天神店で開催されます。お客様に大好評いただいている『551HORAI』をはじめ、本催事初出店ブランド、さらに暑い時期にぴったりの「ひんやりスイーツ」をご用意しました。会場にはイートインスペースもありますので、お買い物合間のクールダウンにもおすすめのイベントです。
全国うまいもの大会恒例！ 【大阪】551HORAI
本ブランドの購入に際しては、時間指定の購入整理券を発行いたします。
整理券情報・購入方法
１.デジタル整理券「mogily」を使用した事前予約制での販売
２.当日9時より紙の整理券を配布（※10時～12時の枠分のみ）
整理券情報・購入方法は大丸福岡天神店公式HP(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=018168&scd=000601)をご確認ください。
▲豚まん
2個 税込460円／4個 税込920円／6個 税込1,380円／10個 税込2,300円
メインとなる具材の「豚肉」と「玉ねぎ」は食感を出すためダイス状にカット。お口の中で、甘い玉ねぎとジューシーな豚肉が絶妙のハーモニーを奏でます。それをほんのり甘い生地で包み込み、具材を一層引き立てます。
職人たちが愛情たっぷり込めて1つ1つ手包みしています。創業以来変わらぬ製法で作っている、ボリューム満点の551HORAIの看板商品です。
▲焼売
6個 税込510円／10個 税込 850円
原材料は豚肉&玉ねぎでシンプルながらもボリューム満点！フワッとした柔らかい食感と、豚肉と玉ねぎ自体の旨味を楽しんでいただけます！豚まんに次ぐ人気商品です。
▲焼餃子
10個 税込400円／15個 税込600円
うま味たっぷりの豚肉とシャキシャキ野菜でバランス満点の餃子は、お子様からお年寄りまで幅広い年代層に大人気です！キャベツ、白菜、ニラ、にんにく、生姜など野菜もたっぷり食べられます。
▲エビ焼売
12個 税込720円／20個 税込1,200円
ぷりぷりのエビとジューシーな豚肉、甘みタップリの玉ねぎを、一口サイズにギュ～ッと贅沢に閉じ込めました！
▲肉・鶏・海鮮ちまき
各種1個 税込430円
たっぷりの具をもち米で炊き上げた、旨味たっぷり・具材ごろごろの中華ちまきです。竹皮にもこだわり、風味豊かな味わいです。
ひんやりスイーツでクールダウン！
【三重】赤福
本ブランドの購入に際しては、時間指定の購入整理券を発行いたします。
※今回「赤福餅」の販売はございません。
整理券情報・購入方法
午前10時～正午の時間帯は購入整理券を発行いたします。
大丸福岡天神店パサージュ広場にて午前9時より配布いたします。
整理券情報・購入方法は大丸福岡天神店公式HP(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=018072&scd=000601)をご確認ください。
＼大丸福岡天神店初出品／
▲赤福水ようかん
1箱 税込1,200円
※冷凍販売
※購入には整理券が必要
北海道産小豆のこし餡を、すっきりした甘さの瑞々しい水ようかんに仕立て、折箱に流し込んだ「一枚流し」の商品です。お持ち歩き時間は、通常は90分、300円（税込）の保冷バッグをご購入いただくと3時間となります。
▲季の羊羹 栗
2個入 税込600円
※購入には整理券が必要
栗の甘露煮を入れた栗羊羹と北海道産小豆のこし餡羊羹を重ねました。
【岩手】なかほら牧場
一年を通して昼も夜も山にウシを放牧する「山地(やまち)酪農」で、ストレスなく育った牛のミルクを使用しています。
昔懐かしい自然なままの牛乳やぷりんなどをお届けします
▲ソフトクリーム
1つ 税込600円
なかほら牧場のノンホモ・低温殺菌のミルクに有機アガベシロップで甘みをつけたソフトクリーム。
後味さわやかな味をお楽しみください。
画像はミルク(コーン、カップ)／チョコとミルクのミックスです。
▲カスタードぷりん3個セット
90g×3個 税込1,300円
※各日限定30セット
牧場の牛乳と放し飼いの健やかな卵を使いひとつひとつ手作りしています。
1つ税込500円のカスタードぷりんを、3つセット税込1,300円で数量限定お得に販売します。
【大阪】ベアコーンの愛すくりーむ
大阪住吉にある人気の映えるスイーツ店です！
＼大丸福岡天神店初出店／
▲濃氷（のうひょう）
1カップ 税込850円
※スイカのみ数量限定
氷不使用！自家製アイスクリームを削る、大阪のふわっふわ新食感かき氷です。
いちごミルクやチョコ、スイカなど、様々な味をご用意いたしております。
とろける食感を是非ご賞味ください。
【福岡】野上養鶏場×九州緑茶
「味宝卵（みほうらん）」で大人気の『野上養鶏場』と全国うまいもの大会ではおなじみの『九州緑茶』がコラボしました。
＼大丸福岡天神店初出店／
▲たまご屋さんの濃厚たまごジェラート／抹茶ジェラート／ほうじ茶ジェラート
1個（90ml） 税込500円
味宝卵を使用した濃厚ジェラートです。
絶品のたまごや絶品のお茶でつくった味わい深いジェラートをぜひこの機会にご賞味ください。
【東京】EMU Bakehouse
東京・阿佐ヶ谷に店舗を構える焼菓子店が九州初登場。
ヨーロッパやアメリカでの在住経験を持つオーナーが、海外のテイストを取り入れ、きび糖など体に優しい素材を使用した、こだわりの焼菓子を提供しています。
本催事では、アイスドリンクから焼きたてスコーンまで、エムベイクハウスの魅力をたっぷり楽しめるラインナップを取り揃えました。
＼大丸福岡天神店初出店／
▲ロンドンフォグラテ
1杯 税込792円
エムベイクハウスの人気ドリンク、ラベンダー香るアールグレイティーラテ。
贅沢に使用したアールグレイの茶葉と、ほのかに香るラベンダーが華やかさを添え、スコーンとの相性も抜群。
紅茶好きに愛され、リピート率の高いドリンクです。
【広島】島ごころSETODA
島の小さな洋菓子店から始まった島ごころ。
瀬戸田町と瀬戸田レモンをこよなく愛するシェフが生んだ、想いのつまったレモンケーキは絶品です。
※画像はイメージです。
▲丸ごとレモンスカッシュ
1杯 税込540円
レモンを丸ごと絞り、自家製のレモンシロップで作るレモンスカッシュです。
【京都】藤菜美
（上）▲茶の露ほろり
1個 税込400円
口に入れるとほろりと溶ける 不思議な食感の新感覚デザート。抹茶の旨味が染み渡ります。
（下）▲わらび餅3色詰合せ
1折 税込1,300円
本わらび粉を使用した、なめらかで優しい口溶け国産大豆の皮むききな粉、宇治抹茶、波照間の黒糖3種類それぞれが味わい深い逸品です。
初出店ブランドをご紹介！
【大阪】麺匠の心つくし つるとんたん
大阪で生まれ、今では東京でも大人気のうどん店。
※写真は調理イメージです。販売は持ち帰りのみ。
＼大丸福岡天神店初出店／
▲明太子クリームのおうどん
2人前 税込1,980円
より良い小麦を探し求め独自の配合を加え、気温・湿度に応じて水分・塩分量を調整し、創業当初から三十年以上変わらず受け継がれてきたこだわりのおうどんと、香り高い鰹節や旨味あふれる昆布を使用し上質な味わいが愉しめる香り豊かなお出汁を親しい方への贈り物やご自宅でお愉しみください。
【東京】YES!!カツサンド
2020年横浜の郊外にて創業。
現在は東京・学芸大学で店舗を構える、養豚家と一緒に作るオリジナルカツサンド専門店。
福岡初出店です。
＼大丸福岡天神店初出店／
（左）▲熟成豚サーロインカツサンド
3切れ 税込1290円
熟成豚の高級部位サーロインを揚げたてカツにし自家製ソースで仕上げた当店人気No.1カツサンド。
（右）▲100%海老カツサンド
2切れ 税込990円
プリップリのむき海老が100%ぎっしりな海老カツに大人気の自家製タルタルソースを一緒にサンドしました。
【京都】ソルプレーザ
一口で京都を旅する。
京都の食材と、生地にこだわった職人の一枚をご家庭で。
生地から手作りし京都の食材を使ったオリジナルピザを沢山作っています。
※写真は調理イメージです。販売は持ち帰り冷凍のみ。
＼大丸福岡天神店初出店／
▲七味生地牛すじたっぷり九条葱
1枚 税込1,380円
ピリッと香る七味唐辛子を練り込んだ生地に、じっくり煮込んだとろとろの牛すじをたっぷりトッピングしました。
【愛知】フロマージュママパイ+
愛知県豊川市発祥のチーズ菓子ブランド「フロマージュママ」から、
沢山の種類の手包みの焼きたてパイを楽しめる、チーズケーキと焼きたてパイの専門店です。
＼大丸福岡天神店初出店／
▲オリジナルアップルパイ
1個 税込432円
四つ切りの大きなりんごを爽やかなりんごのクリームと合わせて、パイシートに包み、オリゴ糖を塗りながら、自家製オーブンで焼き上げました。
シナモン等は使用せずりんごを楽しめるアップルパイです。
【福岡】カナの魔法たまご
福岡の春日にお店を構えるカフェ。
見た目も楽しい新感覚スイーツをつくっています。
＼大丸福岡天神店初出店／
▲カナのティラミスボール
1個 税込780円
本格派ティラミスの味わいを自宅で組み立てる体験型のスイーツです。滑らかなマスカルポーネチーズクリーム、ほろ苦いエスプレッソに浸されたスポンジ、そしてふんわりとしたココアパウダーが絶妙なバランスで絡み合い、口の中でとろけるような食感が広がります。甘さとほろ苦さが絶妙に調和した、贅沢なひとときを提供します。
【神奈川】UCHIRUCA CHEESECAKE FACTORY
「作りたての美味しさをそのままお届けすること」をモットーに、女性パティシエがひとつひとつ丁寧に手作りする横浜の小さな菓子工房が九州初登場です。
＼大丸福岡天神店初出店／
▲艶とろチーズケーキ クラシック
1本（400g） 税込2,808円
国産生クリームとニュージーランド産のフレッシュクリームチーズ、ほんのりバニラが香るリッチな味わいに仕上げた、極上の口どけの"艶とろ"チーズケーキ。
横浜の小さな工房で女性パティシエがひとつひとつ丁寧に手作りしています。
【北海道】丸三北一
北海道を始めとする海の味覚を食卓へと
生珍味・塩干を主に、海の幸を取り扱っております。
＼大丸福岡天神店初出店／
▲松前漬け
200g 税込1,080円
いかと昆布を使用し醤油ベースのタレで作り上げた一品です。
今年、大丸福岡天神店は天神出店50周年を迎えました。
日頃よりご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込め、お買い得品等も会場では販売しております。
9月は大丸福岡天神店の『第４2回全国うまいもの大会』へ是非お越しください。
※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。
アクセス：
西鉄電車「福岡（天神）駅」
西鉄バス「天神大丸前」
西鉄バス「西鉄バスターミナル前」
地下鉄七隈線「天神南駅」
住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店
TEL：092-712-8181（代表）
【大丸福岡天神店】
HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/
LINE：https://lin.ee/aBzxP4w
Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）
X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）