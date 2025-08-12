国産みかんが丸ごと１個！「ごろん丸ごと国産みかんヨーグルト」8月12日(火)より全国のローソン店舗（沖縄県のローソンおよび「ローソンストア１００」を除く）にて先行発売開始

北海道乳業株式会社

北海道乳業株式会社（本社：北海道函館市 、代表取締役社長：田島 英久）は、国産みかんをまるごと1個贅沢に使用した「ごろん丸ごと国産みかんヨーグルト」（税込322円 ）を、2025年8月12日(火)より全国のローソン店舗（沖縄県のローソンおよび「ローソンストア１００」を除く）にて先行発売します 。

北海道乳業公式Instagram :https://www.instagram.com/hokunyu_official/

開発背景

近年、ヨーグルト市場では多様なニーズが求められる中、個食タイプのフルーツヨーグルトは伸長傾向にあります。また、消費の二極化が進み、「プチ贅沢」への関心が高まっています。当社はその中でも特に「果肉の存在感」でお客様にご満足いただくことを目指しております。数量限定という特別感と、驚きや食べる楽しさを提供できる高付加価値商品として、「ごろん」シリーズを展開しています。今回、「ごろん」シリーズ第一弾としてご好評をいただいた「国産みかん」が、多くの再販の声にお応えして再登場します。

本商品では、市場に出回りにくい“規格外の小玉みかん”を活用することで、フードロスの削減にも貢献しています。これまで、こうした小玉みかんは青果として流通しづらく、安価に取引されるか、場合によっては廃棄されることもありましたが、本商品では正規価格での買い取りを行い、生産者の収益向上にもつなげています。おいしさはもちろん、環境への配慮や生産者支援にもつながる、想いのこもった一品です。

商品特徴

1. 果肉配合率約30%！国産みかんを丸ごと1個、贅沢に使用

本商品では、国産のみかんを「まるごと1個」贅沢に使用しています。果肉配合率は約30％にも達し、みかん本来の食感とさわやかな風味をしっかりとご堪能いただけるよう仕上げています。特徴的なのは、みかん本来の丸い形を崩さず「まるごと」楽しんでいただけるよう、特別な加工を施している点です。

※果肉の重量は平均値です。

ヨーグルトのふたを開けた瞬間、容器いっぱいに広がるまるごとのみかんが目に飛び込み、驚きと楽しさを感じていただけます。この“サプライズ感”こそが、「ごろんシリーズ」の最大の魅力。見た目のインパクトとおいしさを兼ね備えた、満足感あふれるユニークな一品です。

2. ミルクのコクが違う！北海道産生乳を86%使用したヨーグルトベース

北海道の近代酪農発祥の地とも言われる函館市に工場を構える当社ならではの 北海道産生乳を約86%と贅沢に使用したヨーグルトベースです 。ミルクのコクとフルーツとのバランスを徹底的に計算して作られており 、みかんの甘酸っぱさを引き立てます。

3. 他では真似できない、「手詰め製法」

みかんの繊細な果肉を壊さず、そのままお届けできるのは、長年培ってきた当社独自の「手詰め製法」だからこそ 。ひとつひとつ丁寧に果肉を選別しながら充填する 、まさに手作り仕立てのおいしさです 。この手間ひまを惜しまない製法が、他にはない独自の味わいを実現しています。

● 商品名: ごろん丸ごと国産みかんヨーグルト

● 内容量: 120g

● 希望小売価格: 298円（税抜）／322円（税込）

● 発売日: 2025年8月12日(火)～

※お取り扱い店舗によって、発売日及び販売期間は異なります 。

● 販売店: 全国のローソン店舗（沖縄県のローソンおよび「ローソンストア１００」を除く）

● 商品に関するお問い合わせ先:

北海道乳業株式会社 TEL: 0120-005638 (受付時間:9時~17時<土・日・祝日を除く>)

【開発担当者コメント】

2年連続で大変ご好評いただき、今年も『ごろん丸ごと国産みかんヨーグルト』をお届けできることを嬉しく思います。私たちが目指したのは、北海道の恵みである生乳と、日本の美味しいフルーツを組み合わせた、当社でしか作れないヨーグルトです 。特に、みかんを丸ごと、人の手で丁寧に詰める『手詰め製法』 は私たちのこだわりの結晶です。この製法だからこそ実現できた、みずみずしい果肉の食感をぜひお楽しみください 。日々のおやつ時間はもちろん、少し贅沢したい時や、頑張った自分へのご褒美として、このヨーグルトが皆様の癒しのひとときになれば幸いです。今後も、北海道の素材の良さを活かし、お客様に驚きと感動をお届けできるような商品開発に努めてまいります。

【今後の展望】

ごろんシリーズ第4弾の果肉についても現在進めておりますので、ぜひ楽しみにお待ちしていただけますと幸いです。

【北海道乳業株式会社について】

北海道の近代酪農発祥の地とも言われる函館市に本社・工場を構え 、北海道産の生乳を主原料とした牛乳やヨーグルトなどの乳製品を全国の皆様にお届けしています 。私たちは、素材へのこだわりと、長年培ってきた独自の製法を大切にし、「おいしさ」と「健康」を通じて、お客様の豊かな食生活に貢献することを目指しています。

・会社名: 北海道乳業株式会社

・代表者: 代表取締役社長 田島 英久

・本社所在地

函館本社: 〒041-0812 北海道函館市昭和3-6-6

東京本社: 〒105-0004 東京都港区新橋6-17-21 住友不動産御成門駅前ビル10F

・設立:

昭和24年（1949年） 田島産業株式会社として創立

昭和28年（1953年） 北海道乳業株式会社に改称

・資本金: 7,500万円

・事業内容:

市乳、乳製品（バター、粉乳、煉乳、ヨーグルト、デザート、チーズ）の製造ならびに販売

上記に付帯する一切の事業

・従業員数: 347名（2023年3月末現在）

・決算期: 年1回3月

・HP: https://www.hokunyu.jp(https://www.hokunyu.jp)