Mintegral、IAP ROAS最適化モデルを正式リリース ～高LTVユーザーの獲得を支援し、収益最大化を実現～

【シンガポール - 2025年7月23日】 グローバルに展開する大手プログラマティック広告プラットフォーム Mintegral は本日、アプリ内課金（IAP）を主軸とするアプリ向けに、広告費用対効果（Return on Ad Spend, ROAS）に基づく最適化モデルの正式提供を開始したことを発表いたします。本機能は、モバイルアプリ開発者がより高精度かつ効率的に、収益性の高いユーザーを獲得することを可能にします。

本モデルは、ゲーム、エンターテインメント、ソーシャル、ユーティリティなど、幅広いジャンルのアプリにおいてIAP収益の最大化を目的として設計されており、開発者が設定したROAS目標に基づいて、高価値ユーザーの獲得と収益の長期的な安定化を実現します。

市場においてROASはマーケティング活動の主要指標となっており、成果志向型の高度なソリューションに対する需要が高まっています。EMARKETERの調査によれば、米国広告主の約58％がROASの効果測定を重視しており、Bain & Companyによる別の調査では、AIを活用したターゲティング施策により、小売企業のROASが10～25％向上したことが示されています。こうした動向は、パフォーマンスドリブンなマーケティングツールの重要性を強く裏付けています。

MintegralのCEOであるErick Fangは次のように述べています。

「新たに提供を開始したIAP ROAS最適化モデルは、アプリ開発者にとって持続可能な成長を実現する上で極めて有効な手段となります。本モデルにより、開発者はこれまでにない精度で高価値ユーザーを獲得し、利益に直結する意思決定を行うことが可能となります。Mintegralは今後もAI技術を核とした革新的なソリューションの提供を通じて、パートナーのビジネス成長に貢献してまいります。」

MintegralのTarget ROAS最適化ソリューションの主な特長：

- 多様な収益モデルへの対応：IAP（アプリ内課金）、IAA（広告収益）、ハイブリッド型（IAP+IAA）のいずれにも対応。- 柔軟な最適化期間の設定：インストール当日（Day 0）およびインストール後7日間（Day 7）のいずれかを選択可能。- 効率的な広告予算運用：Mintegral独自のoCPI（Optimized Cost Per Install）入札ロジックにより、ROAS目標およびトラフィック価値に基づいた最適な入札調整を自動で実施。- 高度なAI活用によるユーザー価値予測：複数のデータ軸に基づいた機械学習アルゴリズムにより、高精度なユーザー価値予測を実現。

本機能の導入により、アプリ開発者は成長の加速、ユーザー基盤の質的向上、ならびに収益管理の高度化を同時に実現することが可能となります。

Mintegralについて(https://www.mintegral.com/jp)

Mintegral（ミンテグラル）は、モバイルアプリのグローバルな成長支援を目的とする、業界屈指のプログラマティック広告プラットフォームです。高品質な広告トラフィック、最先端の機械学習技術、ならびにインタラクティブな広告クリエイティブを活用し、ユーザー獲得、リターゲティング、マネタイズにおいて包括的なソリューションを提供しています。 詳細は公式サイト www.mintegral.com/jp(https://www.mintegral.com/jp)をご覧ください。

お問い合わせ先

Mintegral広報チーム 📩 pr@mintegral.com