人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、覚醒した「モダニア」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『勝利の女神：NIKKE モダニア-セカンド・アフェクション 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●勝利の女神：NIKKE モダニア-セカンド・アフェクション 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-189651&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■勝利の女神：NIKKE モダニア-セカンド・アフェクション 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：26,800円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：グッドスマイルアーツ上海
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約250mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：子木
彩色：乳牛
人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、覚醒した「モダニア」が1/7スケールフィギュアで登場です。
異なる質感の塗装を施し、キャラクターの細部を忠実に再現しました。浮かぶ設定と背後にある巨大な機械も完璧に再現され、全身のすべて角度から見ても見どころが満載です。同時に、パーツを入れ替えることでスカートを外すことも可能で、より多くのポーズを再現できますので、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。
可愛くて精巧な美しさを、是非指揮官の側にお迎えください。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)SHIFT UP CORP.
【店舗情報】
