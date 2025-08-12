人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、覚醒した「モダニア」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『勝利の女神：NIKKE モダニア-セカンド・アフェクション 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

■勝利の女神：NIKKE モダニア-セカンド・アフェクション 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：26,800円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：グッドスマイルアーツ上海

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約250mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：子木

彩色：乳牛

人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、覚醒した「モダニア」が1/7スケールフィギュアで登場です。

異なる質感の塗装を施し、キャラクターの細部を忠実に再現しました。浮かぶ設定と背後にある巨大な機械も完璧に再現され、全身のすべて角度から見ても見どころが満載です。同時に、パーツを入れ替えることでスカートを外すことも可能で、より多くのポーズを再現できますので、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。

可愛くて精巧な美しさを、是非指揮官の側にお迎えください。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)SHIFT UP CORP.

