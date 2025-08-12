ロバーツ監督、大谷翔平8月の好調に苦言も...？「大振りしすぎていると思う」／佐々木朗希は9月復帰見込み「球速160キロは出せると思う」『おはようロバーツ』無料配信中

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大谷翔平、ベッツ、フリーマンをはじめ、多くのスター選手が所属するロサンゼルス・ドジャースを率いて昨シーズンのワールドチャンピオンに導いた名将、デーブ・ロバーツ氏への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』を、2025年8月11日（月）朝8時より放送いたしました。（https://abema.tv/video/episode/239-209_s30_p19）

▼同様の内容をYouTubeでも公開しています

『おはようロバーツ』#18

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XU6aCRlrI2Q ]

URL：https://youtu.be/XU6aCRlrI2Q

■ロバーツ監督、大谷翔平8月の好調に苦言も...？「大振りしすぎていると思う」

本放送回では、ドジャースの本拠地であるドジャースタジアムにある「監督室」にてインタビューを実施。大谷翔平選手との裏話や佐々木朗希選手の最新情報に迫りました。

月間打率4割超と絶好調ながら、115試合で142三振を記録（8月11日時点）している大谷翔平選手について、ロバーツ監督は「三振は気に食わないし気にするよ」と率直にコメント。「ホームランを1本打ったらあとは三振。翔平は少し大振りしすぎていると思う」「もっと二塁打を打つ意識を持つべき。二塁打を狙えばホームランも出るし、バッティングの調子も上がる」と語り、長打力に依存しすぎないスタイルへの意識を促しました。さらに「（翔平に限らず）チーム全体で三振が多すぎると思う」とも指摘しました。

■打線について大谷翔平との会話を明かす「必要なことなら9番でも」

また、ムーキー・ベッツ選手を不振から脱却させるため、開幕から“1番打者”に起用してきた大谷選手を7月21日から打順を2番に変更。その際、「打線について翔平と話したよ」「ベッツの調子が戻りそうなら2番から動かそうと思う」と、打順再編の意図を説明し、大谷選手と事前にしっかり話し合っていたことも明かしました。「そしたら翔平が『必要なことならやってください』『9番打てというなら打ちますよ』」と返してくれたと言い、ロバーツ監督は「『9番はない、せいぜい2番』だと言いましたけどね」と、柔軟にチームを支える大谷選手の姿勢を振り返り、笑顔を見せました。

■佐々木朗希は9月復帰見込み「球速160キロは出せると思う」

さらに佐々木選手については、8月9日に3度目のライブBPを実施し、「知っている限り調子はよかったみたい」「本人は投手復帰が楽しみだと言っていた」と語ったロバーツ監督。「肉体強化も進んでいるし、脚も上半身も強化され、肩の調子も良く健康な状態です。復帰した時には球速160キロは出せると思う」と評価。続けて、「朗希には自信を持って欲しい。以前から朗希には自信がないように思えた。積極的に打者を攻めて欲しい。自分を信じて欲しい」と、エールを送りました。

そして、肝心の復帰時期については「マイナーでの調整登板は3回程度。それぞれ3、4、5イニングを消化してもらうつもり。予定通り行けば9月初めには復帰できる」とし、「8月末に復帰できればと思っていましたが、今のところ9月初めになりそうです」と、調整が順調に進んでいることを明かしました。

そのほか、7月31日に大谷選手が緊急降板した舞台裏や、大谷選手の今後の起用プラン、アメリカ野球の殿堂入りを果たしたイチローさんの話題など、ここでしか聞くことのできない裏話満載のインタビューをお届けしました。

なお、「ABEMA」では8月14日（木）に“大谷二刀流デー”となるドジャースvsエンゼルスを生中継します。『おはようロバーツ』は、現在も無料配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『おはようロバーツ』概要

配信日時：毎週月曜朝8時～

#18配信日時：8月11日（月）朝8時～

#18視聴ページ：https://abema.tv/video/episode/239-209_s30_p19

■ABEMA『MLB2025』 概要

「ABEMA」では、日本時間平日（※1）に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合（※2）、カブス、パドレス、オリオールズ、エンゼルス、メッツなどを中心とした厳選485試合（※3）を生中継しております。

（※1）日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、（※2）平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、（※3）中継予定は変更の可能性があります

番組ページ：https://abema.tv/video/title/239-209

PR映像：https://abema.tv/video/episode/239-209_s40_p999