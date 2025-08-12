【Instagram限定】夏の氷革命！大人気「ALTENA クリアキューブ 高速製氷機」が当たるキャンペーン開催中！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

話題の「ALTENA クリアキューブ高速製氷機」を抽選で3名様にプレゼント！！

キャンペーンに参加する :https://www.instagram.com/p/DNPCGbUTk2V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

▼キャンペーン応募期間▼

2025年8月19日(火)23:59まで

▼応募方法はこちら▼

１. Instagramで「@mtk_brd」をフォロー

２. 対象のキャンペーン投稿に「いいね」

＼さらに！／

この投稿をストーリーズでシェア＆メンションすると、当選確率がアップ！

2025年夏、新発売直後に“即完売”し、追加生産が決定するほどの大ヒットを記録した【ALTENA クリアキューブ 高速製氷機】。

業界最短クラス・最短約6分で16個のクリア氷を作れる、まさに“氷不足レスキュー”な1台です。

透明な氷は硬くて溶けにくく、ハイボールやアイスコーヒーなどの味を最後までキープ。

晩酌タイムを格上げするのはもちろん、子どもの麦茶、急な来客、ホームパーティーやBBQなど、あらゆるシーンで大活躍します。

氷サイズは選べる13種類

飲み物やシーンにぴったりの氷が作れます。

小さな氷は冷たさをすばやく楽しみたいジュースやソフトドリンクに、大きな氷はゆっくり溶けて味を薄めにくいハイボールやウイスキーのロックに最適。

お好みや用途に合わせて使い分けることで、毎日のドリンクタイムがもっと特別な時間に変わります。

家庭での普段使いはもちろん、パーティーやアウトドアでも大活躍間違いなしです！

タイマーセットで朝には氷が完成

朝起きたら氷ができているので、忙しい朝の時間でもすぐに冷たい飲み物の準備ができるため、特に暑い季節の子どもの水筒用としても便利です。

ALTENA クリアキューブ 高速製氷機の魅力まとめ

■置くだけ簡単：貯水タンクに水道水を入れ、氷サイズを選んで待つだけ

■業界最短クラス：お急ぎモードで約1時間に160個の氷を製氷

■選べる13種類の氷サイズで用途に合わせた楽しみ方

■充実機能：自動繰り返し製氷、自動クリーニング、ON/OFFタイマー搭載

■コンパクト設計＆上部タンク式で使いやすく、省スペース設置OK

■パネル式製氷で透明度の高い“映える”氷を作成

＼「ALTENA クリアキューブ 高速製氷機」をもっと詳しく／

▼ MTK SHOP 楽天市場店 製品ページはこちら

https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-cb01/

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)