Osaka Digital Hub、ブランド創出をテーマに2日間のサマーインターンシップ開催

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、今年5月に新設したOsaka Digital Hubにて、大学生・大学院生を対象としたサマーインターンシップを開催いたします。

■ Osaka Digital Hubとは

Osaka Digital Hubは、大阪から「エンジニアの存在意義を再定義」し、テクノロジーの力を何よりも信じる人々が集う拠点です。エンジニアが自身の人生をプロダクトやサービスに託し、その成長とともに自らの人生も豊かにしていくことを目指します。Osaka Digital Hubは、エンジニアの情熱と魂が共鳴し合う場として、最新テクノロジーを駆使し、新たな価値を創出し続けます。

■ インターンシップ概要

本プログラムは、ブランド創出をテーマにした全2日間の実践型インターンシップで、チームによる企画立案からプレゼンテーションまでを実践します。

本プログラムの狙いは、以下の3点です。

- 自ら学び・成長する”マインドの醸成ブランド思考や市場調査を通じて、自発的に学び、発想の幅を広げる姿勢を育みます。- 企画レベルでのブランド創生を体験ターゲット設定、コンセプト設計、ビジュアルアイデア出しをワークショップ形式で実践し、アイデアを形にするプロセスを学びます。- チームワーク”を重視した協働体験多様なバックグラウンドを持つメンバーと協力し、互いの強みを活かしたブランドストーリーを構築します。■ 求める人物像- 最新テクノロジーを活用し、新規事業やブランド創生にチャレンジしたい方- 細部へのこだわりと美しさを追求する方- 自らが生み出すものに熱意を持ち、社会やカルチャーを創り出すことを志す方■ 応募方法

株式会社Anfini採用特設ページ内のエントリーフォームより「新卒採用」を選択し、詳細をご確認ください。

採用特設サイト :https://anfini-recruit.net/■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。2024年度より2年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

Osaka Digital Hub 所在地：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net