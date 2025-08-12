KEY TO COMBAT、新たなゲーミング体験を追求する2モデル「H25X7」「H27T6」を発売

KTC科技日本株式会社

ゲーミングギアの革新をリードする「KEY TO COMBAT」(略称:KTC)は、競技プレイヤーからクリエイターまでを魅了する2つの新作モニター「H25X7(https://amzn.to/3Jcsp5d)」（24.5型/FHD/360Hz）と「H27T6(https://amzn.to/3H85Myp)」（27型/WQHD/200Hz）を発売いたしました。圧倒的な応答速度と色彩表現を両立した本モデルは、eスポーツの最前線からビジュアルワークまで、あらゆるシーンで「没入感」と「精度」を再定義します。

【H25X7(https://amzn.to/3Jcsp5d)：360Hzの疾走感が戦いを制する】

「一瞬の遅れが勝敗を分ける」 というeスポーツの真理に応えるため、H25X7は業界トップクラスの ネイティブ360Hzリフレッシュレート（最大400Hzまでオーバークロック可能） を実現。Fast IPSパネルと1ms(MPRT)の高速応答により、モーションブラーを限界まで排除。『VALORANT』や『Apex Legends』のようなFPS/TPSでは、敵の動きを「先読み」するかのような滑らかさを体感できます。

さらに、HDR400 と sRGB 128%カバー（ΔE<2） というプロ級の色再現性を搭載。戦場の陰影やクリエイティブ作業の微細な色差まで忠実に描写。

「360Hzの滑らかさは一度味わうと戻れない。H25X7はまさに『武器』としての性能を備えている」（開発担当者コメント）

【H27T6(https://amzn.to/3H85Myp)：WQHDの美しさと200Hzの快適さを両立】

27型の大画面に WQHD（2560×1440）解像度 と 200Hzリフレッシュレート を詰め込んだH27T6は、高精細と高速応答の「二刀流」モデル。sRGB 131%／DCI-P3 99% の広色域と 450cd/m²の高輝度 により、HDRコンテンツやオープンワールドゲームの風景が劇的な臨場感で広がります。

また、G-Sync互換 と ブルーライト軽減＆DC調光 を標準装備。RPGやストラテジーゲームの長時間プレイでも目に優しく、画面のチラつきを徹底抑制。VESAマウント対応でデスクレイアウトも自由自在です。Adaptive Syncによるチラつきゼロの安定映像と、フルアジャスタブルスタンドによるエルゴノミック設計で、長時間のプレイも疲れ知らずです。

【共通のこだわり：信頼性とユーザーサポート】

両モデルとも 3年間保証を提供。競技仕様の過酷な使用環境にも耐える耐久性と、万が一の際の迅速な対応で、ユーザーの「戦い」を最後までサポートします。

KEY TO COMBAT は、ゲーミングの『熱意』と『技術』を追求し続けます。新たなモニターが、あなたの勝利と創造力を加速させますように。

