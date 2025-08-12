＼8/15・16開催！／夏の夜を愛犬と満喫！【まなぼうDOG！盆ナイト】とんぼ池公園＆ワタワンで同時開催！

株式会社antiqua

2025年8月15日（金）・16日（土）の2日間、大阪・岸和田市の複合型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にて、「とんぼ池公園」と「ワタワン」を舞台に、わんこ好き必見の夏祭りイベント【まなぼうDOG！盆ナイト in とんぼ池公園＆ワタワン】を開催します。ワンコマルシェや浴衣グランプリ、豪華景品が当たるスタンプラリーなど、愛犬と一緒に楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

開催概要

夏の夜を愛犬と一緒に過ごす特別な時間がやってきます！

「まなぼうDOG！盆ナイト」は、2会場をめぐって楽しめるドッグイベント。各会場ならではの体験やグルメ、ショッピングが楽しめます。

日時：2025年8月15日（金）・16日（土）16:00～20:30

会場：

１. とんぼ池公園（大芝生広場）

〒596-0815 大阪府岸和田市三ヶ山町大池尻70

２. ワタワン（屋内 Floor Disco Ball ほか）

〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町１丁目３２-１

駐車場：第3駐車場またはワタワン

※ワタワン裏階段からとんぼ公園の会場へ直接アクセス可能

■ ワタワンで楽しめる限定イベント

【 8/15（金）限定 】わたしのワンコ浴衣グランプリ

浴衣姿の愛犬をステージで思いっきり自慢しよう！

まなぼうDOG！盆ナイトの特別ステージにて、ファッション・モデル力・マナーなどを総合的に審査し、グランプリを決定します。

開催日：2025年8月15日（金）16:00～

会場：WHATAWON / Floor Disco Ball

参加費：500円

エントリー締切：8月8日（木）12:00まで

審査の流れ：一次審査（メール）、二次審査（当日）、最終審査（当日）

持ち物：A4サイズ以上のエントリーナンバーがわかるアピールボード、マナーグッズ入りお散歩バッグ

詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/20250815watashinowanko/

【8/16（土）限定】プロカメラマンによるワタワンペット撮影会

8月16日（土）12:00～20:00、WHATAWON「Floor Disco Ball」にて、プロのペットカメラマンが愛犬の特別な1枚を撮影する撮影会を開催します。

完全予約制で、参加費は無料（写真データやグッズは別途販売）。撮影当日は、季節限定の背景セットや小物をご用意し、まるでスタジオ撮影のような本格クオリティでお撮りします。

▼ 参加概要

開催日：2025年8月16日（土）12:00～20:00

会場：WHATAWON（大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1）Floor Disco Ball

参加条件：小型犬～大型犬までOK（1家族2頭まで）

受付期間：QRコード専用フォームより事前予約（8月14日18:00まで）

※WEB予約終了後、8/15(金)18：00までお電話でのご予約も受け付けております。

参加費：無料（データやグッズ購入は別料金）

※撮影会は完全予約制です。たくさんの方にご参加いただけるよう、1家族様につきご予約は1枠までとさせていただきます。

【8/15・8/16 両日開催】わたしのワンコマルシェ

愛犬との暮らしを彩るアイテムが勢ぞろい！

洋服やおやつ、雑貨、リードなど、わんこ向け商品を扱う人気ショップがWHATAWONに集結。

飼い主さん同士や出店者との交流も楽しめる、愛犬家必見のマルシェイベントです。

開催日：2025年8月15日（金）・16日（土）16:00～21:00

会場：WHATAWON Gourman’s 軒下・芝生エリア

入場：無料

■ とんぼ池公園 実施内容（両日開催）

▼ お買い物も体験も！マルシェ注目ショップご紹介

夜風を感じながら、愛犬と一緒にのんびり散歩＆イベント巡り。

グルメもショッピングも、学びや体験もぜんぶ楽しめる！

・ ドッグマルシェ（有料・無料）

・ ナイトレストラン（有料）

・ 防災わんわんチャレンジゲーム（有料）

・ ペット防災チェックパネル（自由閲覧）

・ 保護犬・保護猫紹介パネル（自由閲覧）

・ セルフ撮影セットコーナー（無料）

・ 運だめし抽選会（条件付き無料）

・ わんわんフリーオフ会（自由参加）

2会場をめぐってスタンプラリー開催！

とんぼ池公園とワタワン、両方を回ってスタンプを集めよう！

応募した方の中から、後日豪華景品が当たるドキドキ企画です。

１. とんぼ池公園とワタワンでスタンプをゲット！

２. 連絡先を書いて応募箱へ投函

３. 後日、ワクワクの当選者発表！

「グルメもショッピングも楽しんで、さらに景品まで当たっちゃうかも！？」

ぜひ2会場制覇を目指してください！

愛犬と過ごす夏の思い出を、この2日間でたっぷりと。ぜひ浴衣や甚平で、飼い主さんも愛犬も一緒に夏祭り気分を楽しんでください。

WHATAWONについて

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。

大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/