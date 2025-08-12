西熱海ゴルフコース 夜のゴルフ場で美食と美酒、花火を愉しむ一夜限りのカクテルナイト

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

西熱海ゴルフコース（所在地：静岡県熱海市熱海1800、支配人：林 浩）は、普段は入ることもできない夜のゴルフ場のクラブハウスで、地元のクラフトジン「SEACLIFF」とコラボし美食と美酒、花火を愉しむ一夜限りのカクテルナイトを開催いたします。

料理は川奈ホテル総料理長である窪田豪氏が監修したジビエ料理中心の特別ディナーと、熱海のクラフトジン「SEACLIFF」を使用したバーテンダーこだわりのカクテルを提供。そして、夜空を彩る幻想的な花火を高台から鑑賞する、特別な一夜をお届けします。

会場となるのは海と熱海市街地を見下ろす夜の絶景ゴルフ場地元のクラフトジン「SEACLIFF」を使用したカクテルを提供川奈ホテル総料理長監修の地の食材やジビエを使用した料理当日は熱海海上花火大会も鑑賞できます

【美食と美酒、花火を楽しむ一夜限りのカクテルナイト 概要】

◆開 催 日 ：2025年8月25日（月）

◆開催時間：受付 6:30P.M.～ / 開宴 7:00P.M.～ / 熱海開場花火打ち上げ 8:15P.M.予定

※熱海海上花火大会は、悪天候時中止となります。

◆会 場：西熱海ゴルフコース ロビー＆テラス

◆定 員：最大40名（10テーブル） ※事前予約性

◆申込期間：2025年8月21日(木)まで ※定員になり次第締め切らせていただきます。

◆料 金：お一人さま：\10,000（お食事＋ドリンクフリーフロー） ※当日フロントでの前払い制

になります。

テラス指定席（限定6テーブル・各席2～4名利用）：別途席料お一人さま＋\2,000（先着順）

※荒天等でテラス席が使用できない場合は、ロビーでのご用意となり、別途席料はかかりません。

※料金は全て税込みです。

◆お 料 理：川奈ホテル総料理長窪田豪氏が監修し、ジンとの相性が良いとされる「ジビエ」を中心とした伊豆の大自然が育んだ地元食材をふんだんに使用した、シェフ特製料理をご用意いたします。

◆お飲み物：熱海のクラフトジン「SEACLIFF」をベースとしたプレミアムカクテル3種を含む、9種のドリンクをフリーフローでご用意いたします。

※ノンアルコールドリンクもご用意しております。

◆ご 予 約：西熱海ゴルフコース TEL：0557-84-1111 （受付時間：9:00A.M.～5:00P.M.）

◆注意事項：(1)熱海海上花火大会が中止となった場合も、本イベントは開催いたします。

(2)当日のお席はロビーもしくはテラスにてご用意となり、通常のレストランはご利用い

ただけません。

(3)お車でのお越しの際のアルコール提供は固くお断りいたします。

◆アクセス・送迎：ご希望の方には、イベント終了後来宮駅・西熱海別荘地までのピストン送迎（要予約）をご用意します。