ベクホ　初の単独来日公演＜BAEKHO SPECIAL PARTY : RUSH MODE in TOKYO＞開催決定！

韓国のシンガー・ベクホの初めての日本での単独公演 の開催が決定しました。

本公演は2025年10月29日（水）に浅草花劇場（東京）にて開催され、1日2公演を実施する予定です。

初の日本単独公演となります。ぜひ特別なひとときをベクホとお過ごしください。

公演詳細はこちら：https://www.baekhojapan.com/

公演概要

【公演タイトル】

BAEKHO SPECIAL PARTY : RUSH MODE in TOKYO

【公演スケジュール】

・日程：2025年10月29日（水）

・会場：浅草花劇場（東京）

・開場/開演

[1部] 13：00/14：00

[2部] 18：00/19：00

・開場/開演時間は変更になる可能性がございます。

【チケット・料金】

全自由 10,000円（税込）

※別途1ドリンク代600円が必要となります。

※整理番号順での入場となります。

先行抽選申込

2025年8月18日（月）12：00～2025年8月27日（水）23：59

※受付は抽選制となります。先着順ではございませんので受付期間中にお申込みください。

※申込先は後日案内いたします。

当落確認・入金期間

2025年8月30日(土)12:00～2025年9月4日(木)23:59

【主催】

企画・主催 プリズムフィルターミュージックグループ/株式会社コンテンツセブン

制作 株式会社agrain/株式会社キョードー東京

運営 株式会社agrain/株式会社キョードー東京

協力 株式会社FJE

【本公演についてのお問い合わせ】

株式会社コンテンツセブン

https://www.contents7.co.jp/contact/