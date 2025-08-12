ベクホ 初の単独来日公演＜BAEKHO SPECIAL PARTY : RUSH MODE in TOKYO＞開催決定！
株式会社コンテンツセブン
韓国のシンガー・ベクホの初めての日本での単独公演
の開催が決定しました。
本公演は2025年10月29日（水）に浅草花劇場（東京）にて開催され、1日2公演を実施する予定です。
初の日本単独公演となります。ぜひ特別なひとときをベクホとお過ごしください。
公演詳細はこちら：https://www.baekhojapan.com/
公演概要
【公演タイトル】
BAEKHO SPECIAL PARTY : RUSH MODE in TOKYO
【公演スケジュール】
・日程：2025年10月29日（水）
・会場：浅草花劇場（東京）
・開場/開演
[1部] 13：00/14：00
[2部] 18：00/19：00
・開場/開演時間は変更になる可能性がございます。
【チケット・料金】
全自由 10,000円（税込）
※別途1ドリンク代600円が必要となります。
※整理番号順での入場となります。
先行抽選申込
2025年8月18日（月）12：00～2025年8月27日（水）23：59
※受付は抽選制となります。先着順ではございませんので受付期間中にお申込みください。
※申込先は後日案内いたします。
当落確認・入金期間
2025年8月30日(土)12:00～2025年9月4日(木)23:59
【主催】
企画・主催 プリズムフィルターミュージックグループ/株式会社コンテンツセブン
制作 株式会社agrain/株式会社キョードー東京
運営 株式会社agrain/株式会社キョードー東京
協力 株式会社FJE
【本公演についてのお問い合わせ】
株式会社コンテンツセブン
https://www.contents7.co.jp/contact/