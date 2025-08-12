ベクホ　初の単独来日公演＜BAEKHO SPECIAL PARTY : RUSH MODE in TOKYO＞開催決定！

株式会社コンテンツセブン


韓国のシンガー・ベクホの初めての日本での単独公演の開催が決定しました。


本公演は2025年10月29日（水）に浅草花劇場（東京）にて開催され、1日2公演を実施する予定です。


初の日本単独公演となります。ぜひ特別なひとときをベクホとお過ごしください。



公演詳細はこちら：https://www.baekhojapan.com/


公演概要

【公演タイトル】


BAEKHO SPECIAL PARTY : RUSH MODE in TOKYO



【公演スケジュール】


・日程：2025年10月29日（水）


・会場：浅草花劇場（東京）


・開場/開演


　[1部]　13：00/14：00


　[2部]　18：00/19：00


・開場/開演時間は変更になる可能性がございます。



【チケット・料金】


全自由 10,000円（税込）


※別途1ドリンク代600円が必要となります。


※整理番号順での入場となります。



先行抽選申込


2025年8月18日（月）12：00～2025年8月27日（水）23：59


※受付は抽選制となります。先着順ではございませんので受付期間中にお申込みください。


※申込先は後日案内いたします。



当落確認・入金期間


2025年8月30日(土)12:00～2025年9月4日(木)23:59




【主催】


企画・主催　プリズムフィルターミュージックグループ/株式会社コンテンツセブン


制作　株式会社agrain/株式会社キョードー東京


運営　株式会社agrain/株式会社キョードー東京


協力　株式会社FJE



【本公演についてのお問い合わせ】


株式会社コンテンツセブン


https://www.contents7.co.jp/contact/