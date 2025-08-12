ガガガ文庫『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』より、「由比ヶ浜結衣」をスケールフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

写真拡大 (全9枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 由比ヶ浜結衣 原作Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 由比ヶ浜結衣 原作Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190082&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 由比ヶ浜結衣 原作Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：19,800円(税込)


□発売日：2026年8月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約240mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：藤造型


彩色：吉野展弘


制作協力：GSC制作部


ディレクター：高野明史











ガガガ文庫『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』より、「由比ヶ浜結衣」を1/6サイズでスケールフィギュア化。ぽんかん８.氏のイラストが持つ温かくも切なげな雰囲気をそのまま立体へと落とし込みました。普段の明るい笑顔とは対照的な、少しクールで物憂げな表情を丁寧に再現。着崩したブレザーやシャツの柔らかな生地感が、彼女のボディラインを一層魅力的に引き立てます。細部までこだわった繊細な表現と凛とした立ち姿が美しい「由比ヶ浜結衣」を、ぜひお手元でご堪能ください。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 由比ヶ浜結衣 原作Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190082&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【今回ご紹介した製品を含む、『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=6052&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)W,P/S



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)