【日本初】大量に届くスカウトメールの中から、あなたに合った求人だけをAIが選別・LINE転送してくれる「CURATE（キュレート）」ウェイティングリスト登録を開始

フェアテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：辰巳裕介）は、20代～30代半ばのハイクラス転職を支援するAIエージェント「CURATE（キュレート）」のウェイティングリスト登録を、2025年8月12日に開始します。

サービスの目的と背景

転職市場の拡大にともない、転職者（求職者）が受け取るスカウトメールの数は、増加し続けています。特にハイクラス層の転職者は、多い人では1日あたり50通ものメールを受信しており、大きなストレスを抱えています。

転職者はメール件名から判断して、全体の10%～30%程度のスカウトメールを開封しますが、その判断に時間を要することは大きなストレスです。さらに、「未開封メールの中に、実は魅力的なオファーが埋もれているかもしれない」という心配も、ストレスになります。

本来、転職エージェントに期待されている役割は、転職者のために情報を厳選して届けることです。しかし今や、情報過多のためその役割を果たすことが困難になりつつあります。つまり、転職エージェントと転職者の間に、新たにもう1枚のキュレーターが求められているのです。

CURATE（キュレート）は、複数の転職スカウトサービスから届くメールの中から、本当にあなたに合った求人情報だけを選別して、あなたのLINEに転送・提案してくれます。対象者として、大量のスカウトメールが届く20代～30代半ばのコンサルタントやエンジニア等に、特におすすめのサービスです。

サービス概要と利用方法

CURATE（キュレート）は、転職者のGmailに残る未開封スカウトメールの中から、転職者に本当に適した求人情報だけを選別して、定期的にLINEへ転送します。利用開始まで、わずか5分です。

- Gmailアドレスで会員登録する- LINEアカウントと連携する- 転職の軸を選択し（必須）、職務経歴書をアップロードする（任意）- 利用している転職サイトや、LINEへの転送頻度・件数を設定する1. Gmailアドレス登録と、LINEアカウント連携2. スカウトメールの抽出・転送条件設定3. LINEに転送されてきた、厳選求人情報を確認する 1/23. LINEに転送されてきた、厳選求人情報を確認する 2/2

8月末のβ版リリースに先立ち、CURATE（キュレート） のウェイティングリスト(https://career-waitlist.fairtech.jp/)を公開しました。リリースしだいご連絡いたしますので、ぜひご登録ください。

利用料金

転職者は、本サービスを無料でご利用いただけます。

今後の展開

下記のような機能を追加実装することで、転職者の成功をますます強力に支援するAIエージェントへと進化させていきます。

会社概要

- あなたに適した企業の魅力を、深掘り調査する- 深掘り調査結果を、ショート動画にして提供する- 面接の想定問答を生成する- 面接日程を自動調整する / など

会社名：フェアテック株式会社

代表者：代表取締役 辰巳 裕介

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

設立：2024年9月

事業内容：生成AIアプリケーション開発、ITコンサルティング、有料職業紹介事業（13-ユ-318190）

コーポレートサイト：https://fairtech.co.jp/

※複数のスカウトDBサービスにまたがって、AIが最適なEメールを抽出・転送するサービスとして「日本初」。

（2025年8月、当社調べによる）

お問い合わせ先

メールアドレス：contact@fairtech.co.jp