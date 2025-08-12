7割以上が「相続でストレス」─情報不足・複雑化する手続きに対応 東京新宿法律事務所の「相続パック」で誰もが利用しやすい相続支援を実現

弁護士法人東京新宿法律事務所

近年の調査により、相続の際にストレスを感じた人が全体の7割以上に上ることが明らかになりました。特に「何をすればいいかわからない」「誰に相談すべきかがわからない」といった声が多数を占めており、相続を巡る“情報格差”が深刻な社会課題となっています。

こうした中、弁護士法人 東京新宿法律事務所は、一般の方々が安心して相続準備・手続きに取り組めるように設計された「相続パック」の提供を通じ、“わからないから放置される相続”を、“わかる・進められる相続”へと変えていく支援体制を強化しています。

■公共的意義の高いサービス「相続パック」とは



「相続パック」は、相続に必要な調査・協議・手続き・書類作成までをワンストップで支援するサービスで、“手続きにかかる手間を削減”とした観点からも注目されています。

主な内容は以下の通りです

- 財産・負債の調査- 相続人調査・法定相続の確認- 遺産分割協議支援- 遺産分割協議書の作成・チェック- 調停・裁判への対応（希望・必要に応じて）

これらの支援を通じて、「争続」の回避と「安心」を提供することを目的としています。



相続パック：https://www.shinjuku-law.jp/souzoku-pack/

■社会課題に応える料金体系と相談環境

初回相談は無料。わかりやすい料金設定で展開しており、費用の負担を抑えながら質の高い相続手続きの支援を実現しています。

また、仕事や介護で時間が取りづらい方のために、早朝・夜間対応、オンライン相談などの柔軟なサポート体制を整えています。

■拠点・展望

同事務所は新宿本店を中心に、横浜・大宮・千葉にも拠点を展開。地域密着の法律支援を強化し、今後も高齢化に伴う相続問題の予防と解決を支える社会的インフラとしての役割を果たしていく方針です。

「家族に迷惑をかけたくない」「相続で揉めたくない」――そう願うすべての方へ。

相続の不安に、法律の力で寄り添う。「相続パック」は、誰にでもわかりやすく、利用しやすい新しい相続支援の形です。

事務所概要

弁護士法人 東京新宿法律事務所（第二東京弁護士会所属）

所在地： 〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階

代表者： 代表弁護士 中村 得郎

提供サービス：法律サービス（遺言・相続、労働問題、交通事故、離婚・親権、借金問題、刑事事件、B型肝炎、ネットトラブル、企業法務）



URL：https://www.shinjuku-law.jp/