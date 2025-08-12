【能代カントリークラブ】8月17日（日）秋田テレビ「AdvanceA」で紹介されます

八峰しらかみ株式会社

八峰しらかみ株式会社（本社：秋田県山本郡八峰町、代表取締役社長：山田倫、以下「当社」）が運営する能代カントリークラブ（秋田県山本郡八峰町、以下「当クラブ」）が、2025年8月17日（日）に放送予定の秋田テレビ「AdvanceA」にて紹介されますことをお知らせいたします。

「AdvanceA」では、2023年12月に前運営会社の事業停止により休業していた当クラブを、当社が、2024年6月に取得し、再建に着手、2025年7月の営業再開に至るまでの過程と、その思いを取り上げていただきます。

当クラブは、営業再開を果たした現在も、コース整備をはじめ多くの課題を抱えております。そうした中でも、地域に根差し、末永く愛される「みんなの遊び場」となることを目指し、改善活動を継続しています。今回の放送を通じて、能代カントリークラブの取組を知っていただき、温かく見守っていただければ幸いです。皆様のご来場も心よりお待ちしております。

■放送概要- 番組名：秋田テレビ「AdvanceA」- 放送日時：2025年8月17日（日） 8:55～9:00- 番組URL：https://www.akt.co.jp/info/advancea

※放送日時・内容は変更・休止になる場合があります

■「能代カントリークラブ」施設概要

能代カントリークラブは、1965年に秋田県で3番目に開場した歴史あるゴルフコースです。 北に世界遺産の白神山地を望み、日本海岸からの飛砂を防ぐ防風林がコースを一段と美しく引き立てております。雄大な景色のシーサイドコースが、皆様の挑戦をお待ちしております。

- 所在地：〒018-2507 秋田県山本郡八峰町峰浜田中字大土面１８- 電話番号：0185-88-8732- FAX：0185-88-8733- 開場日：1965年4月10日- 統括支配人：川尻 政行- コース設計者：杉本英世、 丸毛信勝- コース概要：18ホール/6,200ヤード/ パー72- コースレート：69.7- アクセス：秋田自動車道 能代東および能代南いずれからも15km以内- ホームページ：https://www.noshirocountryclub.com/- 予約専用ページ：https://reservation.swingclubweb.com/5219/top- メールアドレス：info@noshirocountryclub.com■料金案内- ゲスト料金：- - 平日セルフプラン（食事1,100円分付）8,500円- - 土日祝日セルフプラン（食事1,100円分付）11,000円- メンバー料金：- - 全日セルフプラン（食事1,100円分付）6,900円

※キャディー付きプラン、ハーフプレー、薄暮プレー、早朝プレー等様々なプランをご用意しております

※プラン詳細に関しましては、ゴルフ場へ電話もしくはメールにて直接お問い合わせください

■運営会社概要

当社は、地元や近隣地域の皆さまに長年親しまれ、遊び場であり社交場でもあった「能代カントリークラブ」の再建を目的に、地元のゴルフ仲間である経営者たちにより設立された運営会社です。

- 名称：八峰しらかみ株式会社- 所在地：〒018-2507 秋田県山本郡八峰町峰浜田中字大土面１８- 電話番号：0185-88-8732- 代表者：代表取締役社長 山田 倫- 設立年月：2024年3月- 事業内容：ゴルフ場- メールアドレス：info@noshirocountryclub.com