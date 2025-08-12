¥±¥ê¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×»±²¼ ¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥éー¡È Qeelin / ¥ー¥ê¥ó ¡É¤è¤ê Ãæ¹ñ¤ÇÎø¿Í¤¿¤Á¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆü¤òµÇ°¤·¤¿¿·ºî¡È Wulu Eternity ¡É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ ¿·È¯Çä
ÅìÍÎ¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤¿¥±¥ê¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×»±²¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥éー¡È Qeelin / ¥ー¥ê¥ó ¡É¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹¬±¿¤È°¦¤Î¾ÝÄ§¡¢ÅÁÀâ¾å¤ÎÎî½Ã¡È Qilin¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡É¤òÍ³Íè¤È¤·¡¢20Ç¯Á°¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ Wulu¡¢Bo Bo¡¢Xi Xi¤Ê¤ÉÅ¸³«¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Ë¤«¤ÊÊ¸²½Åª°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¥â¥À¥ó¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤ÎÍ»¹ç¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥éー¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Qeelin¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡È Wulu Eternity ¡É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡É¼·Í¼¡É¤Ë´ó¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤È¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡ÈFortune in Motion¡ÊÆ°¤¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë¹¬±¿¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Qeelin¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈLove in Completeness¡Ê´°Á´¤Ê¤ë°¦¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤òÆÈ¼«¤ËºÆ²ò¼á¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È Wulu Eternity ¡É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±ß·Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÅìÍÎ¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ç¤¢¤ëÄ´ÏÂ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¿·ºî¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ë¤â²óÅ¾¤¹¤ë¥ê¥ó¥°¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬½ä¤ê¡¢¹¬±¿¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Î®¤ìÂ³¤±¤ëÍÍ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Small Wulu Eternity ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡\411,400¡¡¡Ê18K¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥Ô¥ó¥¯HyCeram(R)¡Ë
¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿6¤Ä¤ÎWulu¥â¥Áー¥Õ¤¬½Ä¤ËÏ¢¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¡¢QeelinÆÈ¼«¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤ÎHyCeram(R)ÁÇºà¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£±Ê±ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÀºÌ©¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿18K¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¤Î¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢À±¡¹¤Î¤¤é¤á¤¤ò»×¤ï¤»¤ëµ±¤¤Ç¡¢¹¬±¿¤È´Å¤ä¤«¤µ¤òÅ»¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Small Wulu Eternity ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡\411,400¡¡¡Ê18K¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥Ô¥ó¥¯HyCeram(R)¡Ë¡¢Large Wulu Eternity ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡\1,006,500¡¡¡Ê18K¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë
½Å¤ÍÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Æ±¤¸¡ÈWulu Eternity ¡É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤È¼«ºß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥·ー¥ó¤«¤éÆü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤âµ±¤«¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
°¦¤¬¤á¤°¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¹¬±¿¤â¤Þ¤¿Ë¬¤ì¤ë¡£Qeelin¤Î¿·ºî¡ÈWulu Eternity¡É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ç¼ó¸µ¤òºÌ¤ê¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥°¤¬ÀÅ¤«¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¹¬¤»¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¤á¤°¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Qeelin¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥éー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Qeelin Treasure Box Flagship store
½»½ê ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ 5-5-13
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30 - 19:30
ÌÌÀÑ ¡§135.62 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¥·¥ç¥Ã¥×¹½À® ¡§3¥Õ¥í¥¢
Website :
https://www.qeelin.com/jp/home
Official IG :
https://www.instagram.com/qeelinjewellery/