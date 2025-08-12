作曲ドクターVtuber『みなとん。』×『オリラボマーケット』コラボグッズが発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、作曲ドクターVtuber『みなとん。』さんの活動1周年を記念したコラボグッズを2025年8月11日（月）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327159&id=bodyimage1】
イラストレーター『はみこ』さん書きおろしのイラストを使用したアクリルパネルやタペストリーなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年9月11日（木）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『みなとん。』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/6846dafccbc35
■『みなとん。』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327159&id=bodyimage2】
＜アクリルスタンド3点セット＞
販売価格 : \10,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/6893f47668e4e
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,267（税込）
https://market.orilab.jp/item/684b9b1e4895d
＜トートバッグ＞
販売価格 : \2,376（税込）
https://market.orilab.jp/item/685df0f761f36
＜A2タペストリー＞
販売価格 : \3,802（税込）
https://market.orilab.jp/item/68918217215f1
＜アクリルパネル＞
販売価格 : \3,313（税込）
https://market.orilab.jp/item/689181a65cd26
＜アクリルカード＞
販売価格 : \1,412（税込）
https://market.orilab.jp/item/68917d9d0d7a8
＜注射器型ペンライト＞
販売価格 : \5,778（税込）
https://market.orilab.jp/item/689180f90d3ba
■『みなとん。』さんからのコメント
作曲ドクターVtuberみなとん。です！
このたびデビュー1周年を迎え、オリラボさまから記念グッズを販売させていただくことになりました。
最高にかわいいグッズに仕上げていただいております。期間限定の販売なのでこの機会にぜひお迎えしていただけるとうれしいです！
▼『みなとん。』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/VoMinato
YouTube : https://www.youtube.com/@minaton_sings
■イラストレーター『はみこ』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/hamico_0320
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327159&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327159&id=bodyimage1】
イラストレーター『はみこ』さん書きおろしのイラストを使用したアクリルパネルやタペストリーなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年9月11日（木）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『みなとん。』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/6846dafccbc35
■『みなとん。』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327159&id=bodyimage2】
＜アクリルスタンド3点セット＞
販売価格 : \10,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/6893f47668e4e
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,267（税込）
https://market.orilab.jp/item/684b9b1e4895d
＜トートバッグ＞
販売価格 : \2,376（税込）
https://market.orilab.jp/item/685df0f761f36
＜A2タペストリー＞
販売価格 : \3,802（税込）
https://market.orilab.jp/item/68918217215f1
＜アクリルパネル＞
販売価格 : \3,313（税込）
https://market.orilab.jp/item/689181a65cd26
＜アクリルカード＞
販売価格 : \1,412（税込）
https://market.orilab.jp/item/68917d9d0d7a8
＜注射器型ペンライト＞
販売価格 : \5,778（税込）
https://market.orilab.jp/item/689180f90d3ba
■『みなとん。』さんからのコメント
作曲ドクターVtuberみなとん。です！
このたびデビュー1周年を迎え、オリラボさまから記念グッズを販売させていただくことになりました。
最高にかわいいグッズに仕上げていただいております。期間限定の販売なのでこの機会にぜひお迎えしていただけるとうれしいです！
▼『みなとん。』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/VoMinato
YouTube : https://www.youtube.com/@minaton_sings
■イラストレーター『はみこ』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/hamico_0320
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327159&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
プレスリリース詳細へ