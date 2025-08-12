エイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE」が、ジェイアール京都伊勢丹にて8月19日(火)～8月25日(月)の期間限定でPOP UP SHOP開催

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、8月19日(火)～8月25日(月)にジェイアール京都伊勢丹にてPOP UP SHOPをオープンいたします。

今回はPOP UP SHOP限定の「オイル3種セット」を販売します。ヴァーチェ人気No.1の高保湿美容オイル「マルラオイル」、くすみケアをプラスした「マルラブレンドオイル［ブライト］」、さらに今年7月登場の新商品「マルラブレンドオイル［クリア］」の豪華3点をお得な価格で購入できます。本セット以外にも、POP UP SHOP限定セットをご用意しています。

また購入特典として数量限定で、7,000円（税込）以上お買い上げいただいた方にはオリジナル巾着を、10,000円（税込）以上お買い上げいただいた方には「リペアモイストローションマスク（1枚）」（非売品）をプレゼントいたします。（※2）

さらに今回はハンドトリートメントを体験できる特別イベントも実施。予約不要、無料でご体験いただけます。（※3）夏の保湿・くすみケアがかなう「ナイトジェルパック」を使ったハンドトリートメントはひんやりと気持ちよく、心やすらぐラベンダーの香りで夏の疲れをリフレッシュできます。

肌の大敵である紫外線が気になるこの季節。保湿力に優れるスキンケア商品を展開するジェイアール京都伊勢丹 期間限定POP UP SHOPを、この機会にぜひご取材ください。

VIRCHE 期間限定出店 ジェイアール京都伊勢丹

＜店舗概要＞

出店期間：2025年8月19日(火)～8月25日(月)

出店場所：ジェイアール京都伊勢丹（〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町）

3階 キレイテラス プロモーションスペース（https://www.mistore.jp/store/kyoto/shops/floor3.html(https://www.mistore.jp/store/kyoto/shops/floor3.html)）

営業時間：午前10時～午後8時

その他、アクセス等：https://www.mistore.jp/store/kyoto/access.html

＜販売商品＞

▽POP UP SHOP限定セット

◆オイル3点セット＜通常価格10%以上OFF＞

価格：11980円（税込）

内容：マルラオイル(https://virche.com/item/item001.html)、マルラブレンドオイル［ブライト］(https://virche.com/item/item006.html)、マルラブレンドオイル［クリア］(https://virche.com/item/item022.html)

優れた保湿力を誇るヴァーチェ人気No.1「マルラオイル」と、くすみケアをプラスした「マルラブレンドオイル［ブライト］」、毛穴・ゆるみ（※4）ケアをプラスした「マルラブレンドオイル［クリア］」の豪華3点セット。その日の気分や肌のコンディションに合わせたスキンケアを実現します。

マルラオイル：https://virche.com/item/item001.html

マルラブレンドオイル［ブライト］：https://virche.com/item/item006.html

マルラブレンドオイル［クリア］：https://virche.com/item/item022.html

▽その他、レギュラーアイテム

商品一覧：https://virche.com/item/ichiran.html



＜購入特典＞【数量限定】（※2）

・7,000円（税込）以上ご購入のお客様に先着でオリジナル巾着プレゼント

・10,000円（税込）以上ご購入のお客様に先着で「リペアモイストローションマスク（1枚）」（非売品）プレゼント

ナイトジェルパックリペアモイストローションマスク

＜特別イベント＞

今回は店頭にてハンドトリートメントを実施します。お越しいただいた方は予約なし&無料でご体験いただけます。この季節にぴったりな、ひんやり冷たい「ナイトジェルパック」を使用したハンドマッサージをぜひお楽しみください。（※3）

※1）年齢に応じたお手入れ

※2）なくなり次第終了となります

※3）混雑時にはお待ちいただく可能性がございます。

※4）ハリ不足による

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力はオリーブオイルの約10倍。抜群の保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売（※2）。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数120万本（※3）を突破し、公式オンラインレビュー3,000件以上(※4)。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

品質コントロールのため、テクスチャーや匂いなど15項目の独自基準を設定。すべてクリアした原料のみを使用します。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで毎日10分毎の温度室温管理を徹底。国内工場で小ロットで生産し、常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理で常に最高なマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※3）2024年2月～2024年12月当社出荷実績

※4）2025年3月現在

株式会社ヴァーチェについて

株式会社ヴァーチェは、「満ち足りた人生の連鎖 ～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイル使用のエイジングケアに特化したスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。

ブランド公式サイト :https://virche.com/ブランド公式インスタグラム :https://www.instagram.com/virche.jp